Otro día frío: cómo estará el clima este martes 20 de mayo en Mar del Plata

La temperatura máxima no superará los 15º C y el viento provendrá del sudoeste, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Luego de un lunes bastante fresco, este martes 20 de mayo también habrá bajas temperaturas en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 9º C por la mañana, mientras que a la tarde subirá a 13º C. A la noche bajará a 10º C.

El cielo estará parcialmente nublado durante el día y a partir de la noche estará mayormente nublado, con una mínima probabilidad de lluvia (0 a 10%).

En cuanto al viento, primero soplará del sudoeste a 13-22 kilómetros por hora, y a la tarde las ráfagas alcanzarán los 42-50 km/h. Al anochecer virará al oeste a 7-12 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios