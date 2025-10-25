Otro fin de semana que comienza cargado con lluvias y temperaturas en picada

Se espera para este sábado la tercera de por lo menos cuatro jornadas consecutivas con mal tiempo que tendrán Mar del Plata y alrededores. Dos de ellas con condiciones de Alerta Amarillo.

Este tramo final de la semana, contará con chaparrones abundantes y vientos que podrían llegar a velocidades de casi 60 kilómetros por hora.

Las lluvias abundaron en estos días y si bien no fueron contundentes por volumen en período de tiempo, sí fueron sostenidas y generaron algunos anegamientos en zonas más bajas de la ciudad. Para este sábado se anticipan estas condiciones de Alerta Amarilla no solo para General Pueyrredon sino también para distritos vecinos de estas costas como Mar Chiquita y General Alvarado, solo por citar a los más cercanos ya que este frente de tormentas abarca una buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Recién a partir de este mediodía se espera que las lluvias se tomen una pausa, al igual que los vientos. Lo que dejará este panorama es un escenario bastante más fresco, con máximas de no más de 15 a 16 grados.

El mal tiempo tendrá continuidad este domingo, que es jornada electoral y tendrá a toda la comunidad en la calle, en camino a los centros de votación. Se anuncian otros chaparrones más, con posibles tormentas eléctricas, para horas de la tarde y hasta más allá del cierre de los comicios, previsto para las 18.

