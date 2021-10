Otro golpe al narcotráfico en Mar del Plata

Personal de la Delegación de Investigaciones del Trafico de Drogas ilícitas Mar del Plata, como resultado de una investigación llevada adelante por la Fiscalía Tematica de Estupefacientes a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Leandro Favaro del Departamento Judicial Mar del Plata, realizó un allanamiento en un Departamento situado en el microcentro de esta ciudad este viernes. Allí se procedió a la aprehensión de un sujeto masculino mayor de edad por comercialización de estupefacientes.

Dicha investigación fue iniciada hace aproximadamente un mes, en la cual se pudo comprobar a través de las distintas diligencias judiciales y pruebas recolectadas, que dicho sujeto comercializaba estupefacientes al menudeo en la zona del microcentro de la ciudad, no teniendo un lugar específico o habitual para ejecutar dicha maniobra ilícita, sino que iba alternando los lugares de distribución en la via publica, a los fines de no ser detectado.

No obstante, con el correr de la investigación se pudo establecer la identidad del sindicado, como asi también el lugar donde realizaría el fraccionamiento de la sustancia, por lo que con previa autorización del Juzgado de Garantias n° 1 de este Depto Judicial a cargo del SS Dr. De Marco se procedió a interceptar al mismo en la via publica, secuestrando en su poder varios envoltorios de cocaína ya fraccionados listos para su distribución, mientras que en el domicilio utilizado por este, se logró incautar varios envoltorios de cocaína fraccionados, casi 100.000 pesos y 200 dólares, balanzas, celulares, elementos de corte y estiramiento, y un vehículo de alta gama el cual era utilizado por el mismo.

Comentarios

comentarios