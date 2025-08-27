Pablo Rabinovich lanzó “Prisma”, el cierre de su trilogía tres: un disco que marca el inicio de un nuevo camino

El músico y compositor Pablo Rabinovich presenta Prisma, tercer y último microdisco de la serie TRES. Se trata del cierre de un viaje sonoro que inició con Penrose (2017) y continuó con Portal (2019). Cada entrega se distingue por un triángulo, un color, un clima y una búsqueda propia: en este último capítulo, el triángulo es el prisma que transforma la luz común en arco iris, y el color naranja dorado que sintetiza energía y final de ciclo.

Prisma fue grabado junto a la banda Alto Trío y cuenta con la participación de Roots Dowek (voces y coros) con quién además compuso una de las canciones, Jeremías Giménez (guitarras y coros) Juanyto Heredia (batería). El disco refleja el recorrido musical de Rabinovich como productor y multiinstrumentista.

La trilogía TRES es un proyecto que muestra la evolución y el crecimiento de un músico en permanente búsqueda y aprendizaje, tanto en lo compositivo como en lo sonoro. Con una trayectoria que incluye su paso por Les Luthiers y su trabajo en Kuripana Casapalma, Pablo Rabinovich sigue expandiendo un universo musical que combina canción, experimentación y una búsqueda constante de identidad sonora. Con Prisma, invita a escuchar el final de un ciclo… y el inicio de nuevas exploraciones.

La presentación oficial de este nuevo material se dará este sábado 30 de agosto, 20:15, en el Café Teatral Emilio Alfaro – Auditorium Mar del Plata – Boulevard Marítimo 2280 – Entrada libre y gratuita. Se charlará del proceso de composición del material en su totalidad y se tocarán algunas canciones en el hermoso piano del café.



Por otra parte, Pablo y el Alto Trio Music tocarán por primera vez las canciones en formato banda el viernes 26 de septiembre, en Botellas Bar la presentación oficial del disco con entrada libre y gratuita.

Comentarios

comentarios