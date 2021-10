Palermo en Aldosivi: “Soy un entrenador más maduro”

Ya es oficial: Martín Palermo es el nuevo entrenador de Aldosivi. El ex Arsenal y Godoy Cruz vuelve al fútbol argentino para agarrar al cuadro marplatense en un momento durísimo. Este lunes, Fernando Gago dejó la institución tras una seguidilla de seis derrotas consecutivas. Ahora, otro ídolo de Boca llegó para hacerse cargo del equipo para tratar de ponerlo en el buen camino.

Será la primera vez que arranque sin el Pato Abbondanzieri a su lado. El ex arquero, quien siempre estuvo dentro de sus equipos de trabajo, decidió alejarse del fútbol en mayo de este año para estar con su familia. El nuevo cuerpo técnico del Loco estará compuesto por Damián Leyes (ayudante), Juan Ignacio Ayaso (ayudante), Gastón Mendoza (preparador físico) y Renato Cornejo (analista de video).

El ex goleador tuvo su presentación en las instalaciones del club, y habló de todo. Sus objetivos en este nuevo proyecto, sus otras experiencias como técnico, y lo que espera conseguir a corto y largo plazo en Aldosivi.

Frases que dejó el nuevo entrenador de Aldosivi

«Estoy muy contento de volver a dirigir en el fútbol argentino, no lo hacía desde 2015 y tenía muchas ganas. Es un desafío muy lindo la oportunidad que me da Aldosivi de volver acá. Desde el momento en que Fernando Gago se desvinculó del club empezamos a charlar, y más allá del momento complejo del equipo, hay mucho por delante para trabajar y sacar las cosas adelante. Creo que por mi parte es eso: venir a colaborar».

​-«Habrá que trabajar lo más rápido posible para salir de la mala racha. Si es una situación mental más allá de lo futbolístico tendremos que hablarlo. Necesitamos revertir este momento sin resultados favorables».

-«La realidad hace que el objetivo sea mantenerse en Primera División. Que en lo que queda del campeonato y el de 2022 el club pueda consolidarse en Primera División. Que haya un proceso de crecimiento, y que los resultados y logros se vean a futuro».

​-«Hay que trabajar para consolidar a Aldosivi en Primera División, para encontrar una estabilidad en los torneos. Que el crecimiento haga que el primer objetivo no sea salvarse del descenso. Sino apuntar a cosas más importantes. Espero que podamos trabajar para que Aldosivi tenga ese proyecto a largo plazo».

-«Hubo un cambio muy grande desde que me fui de Arsenal al fútbol chileno. Creo que eso me hizo hacer un cambio en mí y dejar de lado por completo lo que era yo como jugador. Y saber que tenía que madurar y dejar esa manera mía de ser en las etapas de Godoy Cruz y Arsenal. Empecé a consolidar mi rol como entrenador. Lo mismo en México con el Pachuca. Hoy me siento un entrenador mucho más maduro, mucho más preparado. Con un grupo de trabajo que me hace ser mejor cada día».

​- «Me interesa la tenencia del balón. Pero además de la posesión tiene que haber búsqueda del arco rival. Posesión sin idea de juego es intrascendente. Voy a tratar de buscar que el equipo tenga solidez defensiva para que la creación de juego lleve a concretar las situaciones que generemos».

«Más allá del sistema y lo que pude ir viendo, de a poco iremos conociendo más en profundidad a los jugadores para ver cuál es el mejor sistema para ellos. Uno tiene que proponer un convencimiento y que los jugadores también estén convencidos con esa idea de juego».

