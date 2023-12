Para Manuel Adorni, las medidas que anunció Luis Caputo «dan por tierra el déficit fiscal»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que las medidas económicas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, “eran necesarias e inevitables”, y afirmó que el objetivo es “el equilibrio de las cuentas públicas”, al ofrecer una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

“Lo que viene en las próximas semanas será el plan de reformas estructurales que darán inicio a esta Argentina distinta de la que hablamos”, anticipó Manuel Adorni.

El vocero consideró que el denominado “Paquete de medidas urgentes” eran “inevitables para evitar la catástrofe, la hiperinflación y que los índices actuales de pobreza sean una muestra gratis de lo que podría transformarse Argentina en caso de que se dispare el esquema hiperinflacionario”.

En ese contexto sostuvo: “Nuestra premisa es el déficit cero. El paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal. Las medidas apuntan al superávit fiscal y al equilibrio de las cuentas públicas”.

Aclaró que “el déficit fiscal es la madre de todas las batallas” y que, “más allá de que Argentina vive inmersa en ciclos de déficit fiscales, hay que entender que no se puede gastar más de lo que ingresa, y eso no es negociable, porque sabemos que eso deriva en una crisis de deuda o de inflación, como la que venimos viviendo desde hace más de 20 años después de la convertibilidad”.

«Hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse y no estamos dispuestos a que se muera», comparó Adorni sobre la situación económica argentina e indicó que, si eso sucede, “significa que la pobreza no va a tener límites con niveles nunca antes vistos en Argentina”.

“No hay que tenerle miedo a la verdad. Nosotros no vamos a mentir. Por supuesto que las medidas no son las que soñamos y nos hubiese encantado que los tiempos fueran otros, pero les recuerdo que hace 72 horas que asumió Milei como presidente”, mencionó.

“Cuando uno gasta más de lo que tiene hay dos alternativas: o te endeudas con un banco o le pedís prestado a un amigo. Y acá no tenemos ninguna de las dos. Los acreedores privados, los bancos, ya no creen en Argentina por nuestro triste historial de pago de deuda, nos destacamos en el mundo por ser de ‘defaultdiadores’ seriales, el banco no nos presta. El Banco Central y su máquina de imprimir billetes no van a financiar ni un solo peso del Tesoro», aseguró el vocero presidencial.

Medidas para mejorar los ingresos fiscales

Acto seguido, Manuel Adorni enumeró algunos detalles sobre las medidas económicas para “estabilizar una macroeconomía despedazada” y lograr el “déficit fiscal cero para tener credibilidad”. “La credibilidad es fundamental. Nada de esto va a funcionar si no somos creíbles. Necesitamos reconstruir lo que décadas de políticas equivocadas, cortoplacistas y de corte extremadamente populista hicieron que el mundo no nos crea. Cuando no te creen no importa lo que hagas, nada es posible. Nosotros vamos a hacer que esto sea posible”.

“El resultado fiscal que se espera para este 2023 es del 5,2% del producto», informó Adorni y amplió que se compone del «3% del producto de gastos vs ingresos del Estado y a esto hay que adicionarle los intereses de la deuda que es otro 2,2%. Hay que entender que no es mala voluntad del gobernante de turno, el endeudamiento es hijo del déficit fiscal, gastás más de lo que tenés, o emitís o te financiás”.

Adorni detalló cuáles son las cuatro medidas para mejorar los ingresos fiscales, números que se expresaron de forma pública en el cuadro que publicó ayer el Ministerio de Economía. El vocero habló de “la reversión de la herencia de lo que se denominó popularmente como el ‘plan platita’ que, dentro de varios desastres en materia fiscal, se heredó esta medida electoralista conocida como la modificación en el impuesto a las Ganancias”.

Eliminación de subsidios y coparticipación

Manuel Adorni también anticipó que se van a eliminar parcialmente las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales son del 0,7% y se eliminará un 0,5% . Por otro lado, habló de eliminar «el manoseo y el negocio político de los planes sociales» lo cual va a mejorar los ingresos al Estado en un 0,4% del PBI.

Sobre la eliminación de subsidios, explicó que se aplicará a partir del 1 de enero y en transporte estará enfocado en asistir a la demanda y no la oferta como sucede actualmente, eliminando la inequidad entre el Amba y el interior, y en energía en los servicios de luz y gas.

Por último, consultado sobre eventuales cambios en los ajustes de las jubilaciones, Manuel Adorni dijo que se busca terminar «con un esquema que ha convertido al jubilado en una persona con necesidades» y que «claramennte el objetivo es mejorarlas» porque debido a la inflación «los jubilados iban a seguir perdiendo».

«Nos apena mucho tener que tomar estas medidas por el desastre, la irresponsabilidad y el desinterés por la cosa pública que se ha demostrado en Argentina por mucho tiempo y, por desgracia, que las elecciones han llevado a algunas medidas de corte electoral nos hayan hecho tanto daño y nos hayan hipotecado tanto a todos. Repito, la decisión es evitar que el paciente se muera. Voy a pecar de optimista, pero lo vamos a lograr», expresó.

FUENTE: Minuto Uno

