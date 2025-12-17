Paro de controladores aéreos: habrá vuelos afectados en todos los aeropuertos del país

La protesta comenzará este miércoles a las 8 de la mañana y se extenderá a la próxima semana con interrupciones escalonadas.
En el día de hoy, la protesta comenzará a las 8 de la mañana y se mantendrá hasta las 11, afectando así a al menos 100.000 pasajeros.
La próxima semana también incluirá protestas escalonadas ya que el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea escaló aún más.
A través de un comunicado, ATEPSA, el gremio de los controladores aéreos, expresó: «A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre».
ATEPSA reclama una ausencia de diálogo con EANA, incumplimientos con el Convenio Colectivo de Trabajo, el pedido de volver a contratar a trabajadores despedidos sin causa y una mala situación salarial.
El cronograma del paro de la ATEPSA menciona los días y horarios que estarán afectados por la medida:
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 22 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: interrumpidos los vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
- Lunes 29 de diciembre, de 08 a 11 horas: interrumpido todo el servicio, vuelos nacionales e internacionales, en todos los aeropuertos del país.
Fuente: Diario Popular