Paro de controladores aéreos: habrá vuelos afectados en todos los aeropuertos del país

La protesta comenzará este miércoles a las 8 de la mañana y se extenderá a la próxima semana con interrupciones escalonadas.

Un ciberataque de origen desconocido provocó este fin de semana un verdadero caos en algunos de los principales aeropuertos de Europa.

En el día de hoy, la protesta comenzará a las 8 de la mañana y se mantendrá hasta las 11, afectando así a al menos 100.000 pasajeros.

La próxima semana también incluirá protestas escalonadas ya que el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea escaló aún más.

A través de un comunicado, ATEPSA, el gremio de los controladores aéreos, expresó: «A partir del 17 de diciembre, comenzará la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los vuelos internacionales, en el marco del plan de lucha iniciado el 3 de noviembre».

ATEPSA reclama una ausencia de diálogo con EANA, incumplimientos con el Convenio Colectivo de Trabajo, el pedido de volver a contratar a trabajadores despedidos sin causa y una mala situación salarial.

El cronograma del paro de la ATEPSA menciona los días y horarios que estarán afectados por la medida:

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11 horas : interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19 horas : interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Martes 23 de diciembre , de 19 a 22 horas : interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17 horas : interrumpidos los vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

, de : interrumpidos los vuelos con en todos los aeropuertos del país. Lunes 29 de diciembre, de 08 a 11 horas: interrumpido todo el servicio, vuelos nacionales e internacionales, en todos los aeropuertos del país.

