Paro total en los casinos por el estancamiento de la paritaria

Los gremios del sector resolvieron una huelga de 24 horas desde la mañana del viernes ante la falta de respuestas del Gobierno provincial. Denuncian caída del salario real y advierten que el conflicto puede escalar si no hay una propuesta superadora.



La negociación salarial de los trabajadores de casinos atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los dos sindicatos que representan al sector —la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) y la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios (AMS)— dieron por insuficiente la primera propuesta presentada por el Gobierno provincial y advirtieron que la paritaria quedó prácticamente congelada.



Según expresaron, la falta de una oferta que permita recuperar el poder de compra de los salarios, sumada al deterioro de las condiciones laborales, terminó de empujar al conflicto a una nueva etapa. En ese escenario, ambas organizaciones resolvieron convocar a un paro total de actividades por 24 horas, que se desarrollará desde las 6 de la mañana de este viernes 13 de febrero hasta las 6 del sábado 14.



Desde los gremios sostienen que, tras el rechazo al planteo oficial, no hubo nuevas instancias de diálogo, por lo que la negociación quedó en un virtual punto muerto. “Sin una convocatoria concreta, no queda otra alternativa que profundizar las medidas”, es el mensaje que trasladaron desde la conducción sindical.



El conflicto viene en escalada desde la semana pasada, cuando ya se habían puesto en marcha acciones como el trabajo a reglamento, la interrupción de tareas estratégicas en distintas áreas y protestas frente al Casino Central. Con la confirmación del paro general, el escenario se tensa aún más y amenaza con afectar de manera directa la operatoria de las salas provinciales.

Comentarios

comentarios