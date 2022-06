Paula Mantero: “No hay información sobre la distribución de garrafas sociales”

La iniciativa presentada por los concejales Paula Mantero y Horacio Taccone, solicita al ejecutivo que informe cómo se realizará la distribución de garrafas sociales “Hace dos años que le pedimos al ejecutivo que nos informe la distribución de las garrafas sociales. Desde 2019 no se actualiza la web municipal con información al respecto.” señaló la concejal.

Las bajas temperaturas en estos últimos días incrementan el consumo de gas. “Para aquellos vecinos y vecinas que no tienen la conexión de gas natural esto implica tener que comprar más garrafas, que sabemos que han aumentado de precio. Desde el ANSES se provee de un subsidio para adquirir las mismas, pero sin la distribución de las garrafas sociales, ese dinero no alcanza” agregó Mantero.

“Están llegando los primeros fríos a la ciudad y debemos actuar con premura. No hay datos actualizados en la web del municipio y nadie informa como se prevé realizar la distribución territorial de las garrafas para llegar a todos los vecinos de Mar del Plata y Batán que lo necesitan” agregó Mantero.

La propuesta solicita al Departamento Ejecutivo que informe las fechas en las cuales se venderán y cómo se organizará (si por domicilio, terminación de DNI u otro mecanismo) y puntos de venta que se habilitarán.

“Sabemos que Mar del Plata tiene un clima de zona fría, y eso fue aceptado en el cálculo de la tarifa de gas natural. El consumo es mayor que en otras ciudades del país, y para miles de marplatenses y batanenses que no tienen el servicio de red, poder acceder a una garrafa se hace difícil por su costo. Por eso creemos que es prioritario prever el cómo, cuándo y dónde de la distribución de garrafas sociales, y difundirlo de forma urgente. No se le puede dar la espalda a vecinos y vecinas en medio de la angustia por no poder acceder a una vivienda calefaccionada.” finalizó Mantero.

