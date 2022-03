Pensión vitalicia ANSES para familiares de víctimas de Covid-19: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de febrero 2022 y confirmó que habrá una nueva prestación que alcanza a aquellas víctimas del Covid-19.

A partir de la Ley 27.549, sancionada por el Congreso Nacional en junio de 2020, el Gobierno estableció la creación de una prestación previsional especial para los derechohabientes de fallecidos por coronavirus, la cual se paga a través de ANSES.

Se trata de una pensión vitalicia, un beneficio adicional compatible con otras prestaciones, con un valor equivalente a dos jubilaciones mínimas, el cual se actualizará de acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

La medida fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional aplicable a los fallecidos por/con coronavirus hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se trata de un monto graciable, para toda la vida, equivalente a dos jubilaciones mínimas.

La condición necesaria para acceder a este beneficio adicional es que la persona fallecida víctima del Covid-19 haya realizado/desempeñado trabajos considerados esenciales.

El organismo que encabeza Fernada Raverta confirmó que acreditará un monto equivalente a dos haberes mínimos, al día de hoy $58.124, el cual se actualizará según los aumentos previstos por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Pueden recibirla aquellos familiares de trabajadores esenciales fallecidos:

Esposo/a conviviente

Hijos menores a cargo del causante: hasta los 21 años salvo en el caso de los discapacitados o aquellos con percepción de alimentos fijados, en cuya situación será hasta los 25 años de edad

Personas a cargo del trabajador fallecido.

Quiénes se consideran como trabajadores esenciales:

Trabajadores de la salud pública y privada

Trabajadores de centros de salud y hospitales (mantenimiento, gastronomía, administrativos, etc.)

Trabajadores de las fuerzas armadas y seguridad (tanto pública y privada)

Bomberos (tanto los dependientes de las fuerzas remunerados, como los voluntarios)

Empleados de correo

Empleados de recolección de residuos patológicos y domiciliarios

Trabajadores de migraciones

Cuál es el monto mensual de la pensión vitalicia para familiares de víctimas por Covid-19

Esta pensión es compatible con cualquier otra prestación y es de por vida.

El organismo que encabeza Fernanda Raverta confirmó que el monto mensual equivale a dos jubilaciones mínimas.

En la actualidad ese monto consiste en la suma de $58.124, tomando la última actualización a diciembre 2021 de jubilaciones (teniendo en cuenta que el haber mínimo asciende a $29.062).

Este haber recibirá los incrementos de movilidad correspondiente que se otorguen a las jubilaciones ordinarias, siendo el próximo en marzo 2022.

Paso a paso cómo iniciar el trámite

Para acceder a este beneficio adicional se debe iniciar la gestión ante la ANSES, quien oficia de mediador para el pago del haber.

Se puede iniciar en cualquier oficina de ANSES del país.

No es necesario tener la pensión contributiva previa otorgada, ya que es un trámite totalmente independiente de otras prestaciones y/o asignaciones.

No es necesario haber aportado al régimen nacional. Pudo haber sido un trabajador aportante a una caja provincial, basta con que su tipo de labor haya sido esencial.

Se debe presentar la documentación médica respaldatoria del fallecimiento de la persona: estudios, análisis de laboratorio y la historia clínica.

Allí debe constar haber cursado Covid-19. La pensión se cobrará desde el momento que se inicie la gestión y no cuando finalice el trámite, lo que suele tomar varios meses.

FUENTE. Ámbito

