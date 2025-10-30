Plaga de ratas en dos edificios judiciales

El Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense, Julian Villarreal, denunció presencia de plagas de ratas en los juzgados Civiles 11, 12, 13 y la asesoría pericial departamental, ubicados en Brown y Lamadrid.

“Esto se suma a las precarias condiciones de higiene e infraestructura en la que están trabajando los empleados desde hace tiempo, situación que venimos reclamando en reiteradas reuniones junto al área de arquitectura, que también se encuentra diezmada”, denunció Villarreal.

El Secretario General, remarcó que la atención al público no se suspendió “por la responsabilidad de los trabajadores, muchos de ellos categorías ingresantes que están cobrando un salario bajo la línea de pobreza”.

“Venimos planteando ante la Corte avances concretos respecto a las urgencia de garantizar condiciones dignas de medio ambiente y trabajo, ellos son quienes tienen la responsabilidad de los nombramientos de la planta de personal de mantenimiento, que hoy se encuentra diezmada, como así también, de garantizar las condiciones de seguridad e higiene correspondientes”, agregó.

Asimismo, ante la presencia de la plaga, Villarreal destacó la rápida acción del ingeniero Santiago Balderrain, del área de sanidad departamental, quien intervino de inmediato con la contratación para la colocación de cebos.

