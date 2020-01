Playas a full, ocupación del 70% y volvieron las colas a Mar del Plata en el primer fin de semana del año

Turistas y locales desbordaron los balnearios el sábado con casi 30º de temperatura. En gastronomía y hotelería se registraron subas significativas respecto al año pasado

Cuando pasada la Navidad los números de ocupación y de visitantes en Mar del Plata empezaron a crecer a paso firme, en días en los que en lo general se cuida el bolsillo por los gastos que conllevan las fiestas, se sospechó de una buena temporada para La Feliz.

Pero fue el primer fin de semana del 2020, cuando el sábado la temperatura rozó los 30º, que todo eso que hasta ahora eran porcentajes y optimismo, se volvió una postal irrefutable. El día pleno de playa obligó a turistas y marplatenses a peregrinar al mar y mostrarse bajo el sol radiante.

“No hicimos todavía estadísticas pero el fin de semana se vio trabajar activamente a todos los restaurantes, teníamos un estimativo de ocupación de entre el 70 y el 75 por ciento, no podemos confirmarlo, pero todo indica que será positivo”, le dijo a Infobae el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Avedis Sahakián, el domingo a la tarde.

Y fueron 670 vehículos por hora los que el sábado atravesaron el peaje de Maipú, en una peregrinación hacia un día de playa que dio por inaugurada formalmente la temporada de verano en La Feliz. Eso sin contar los colectivos, en su mayoría con ocupación total, que llegaron a la estación Ferroautomotora y los aviones que aterrizaron en el Aeropuerto Astor Piazolla.

En diálogo con este medio distintos trabajadores gastronómicos coincidieron en que los había sorprendido el creciente flujo de clientes y no dudaron en afirmar que por mucho este 2020 supera al verano anterior, aunque destacaron que con consumos cuidados.

Se suele decir que para Mar del Plata la temporada comienza después de reyes, el 6 de enero, pero en estos pocos días la buena tendencia ya se nota. Inclusive se dio uno de los regresos más esperados por los gastronómicos y productores teatrales: volvieron las colas a la ciudad balnearia.

“Hemos tenido cola en días que por lo general no pasaba, hace años que no vemos la cantidad de gente que hay. Por ahora aparenta una temporada excelente y ojalá que sea así. El año pasado uno lo atribuía a las fiestas, a si había sol, estaba nublado o llovía, pero no. Realmente la gente ha venido masivamente, en todos los restaurantes del centro comercial ha habido ocupación plena, estamos asombrados”, contó Ricardo Furno, encargado del tradicional Chichilo del puerto.

Se espera más gente

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos hablan una temporada que comienza siendo alentadora y vaticinaron un segundo fin de semana que podría superar los buenos números del primero.

El medio marplatense subraya también dónde están puestas las mayores expectativas: en el mes de febrero y especialmente en el fin de semana de carnaval, que ha sido el que más gente visitó la ciudad balnearia en los últimos veranos.

El sábado también respiraron los balnearios, que tras varias semanas sin indiscutibles “días de playa” y muchas consultas pero pocas reservas, vieron llegar en masa a los veraneantes.

La temporada recién empieza

A pesar del optimismo Sahakián quiso ser cauto y señaló: “que ahora estemos trabajando muchísimo no significa que la temporada vaya a ser buena. Habrá que ver si se mantiene y también cómo repercuten las modificaciones económicas que implementen provincia y Nación”. Esa es la mayor preocupación hoy por hoy entre los comerciantes.

“El café, el chocolate, la cartulina, hay un montón de insumos importados que se usan en gastronomía y que van a afectar los costos”, explicó sobre cómo las medidas económicas impactan directamente en los restaurantes, que necesitan de esa materias primas.

Entre otros factores que afectan al sector, explicó: “se duplicó el costo de las carnes en los últimos cuatro meses y esos costos todavía no han sido trasladados en general a los menúes. Se está sosteniendo porque hay un problema grande que es que si subimos los valores quedamos fuera del mercado porque la gente no puede pagar”.

“Tenemos un ticket promedio de entre 450 y 500 pesos y en los hoteles la ocupación en general es importante, en algunos del 80%, pero hay que considerar que hay mucha ocupación extra hotelera y que Mar del Plata se ha extendido”, cerró el titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.

