Pocas consultas, casamientos en cuotas y eventos a último momento: salones de fiestas trabajan al 50%

Advierten que han llegado a estar «dos meses sin un pedido de presupuesto». Así todo, celebraron la decisión del Gobierno de no cobrar más por la música que se pasa en eventos privados.

Cuando la temporada pasada -que para el sector va de octubre a marzo- el nivel de reservas y consultas se redujo un 50%, los dueños de salones de fiesta de Mar del Plata creyeron que respondía a “ese momento de deviene de los cambios de gobierno, en el que la gente espera a ver cómo sigue todo para tomar decisiones”.

Sin embargo, a casi dos años del nuevo Gobierno y a unas semanas de las elecciones legislativas, las expectativas del sector no son las mejores. Pese a que la “estabilidad de la inflación”, el nivel de consultas es muy bajo y el porcentaje de reservas, también. “Llegamos a pasar dos meses sin que nadie nos pida un presupuesto”, advirtió Matías La Rosa, de Luxemburgo House, de la Asociación Productora de Eventos.

«Siempre que hay cambio electoral se produce ruido y la gente se queda expectante. Nos pasó cuando asumió Macri y nos pasó también cuando asumió Milei. Pero por el momento, creemos que seguiremos en los mismos niveles”, indicó.

«Mi parámetro es el nivel de consultas. Normalmente, en promedio, hay una consulta diaria por temporada. Estuvimos casi dos meses sin ninguna. La gente ni siquiera pregunta, ya no tiene que ver con si es caro o barato», subrayó y para graficar lo dicho contó que “cuando en años normales los sábados de temporada alta se reservaban con hasta un año de anticipación, hoy todavía hay sábados disponibles de acá a marzo”.

A entender de La Rosa, una de las principales razones de esta dinámica es la economía cotidiana: “Hay falta de pesos. Si bien tenemos estabilidad, nosotros somos el primer rubro que se recorta cuando hay que ajustar. La gente busca ahorrar todo lo posible, entonces hace eso: buscan un salón más económico, arman ellos, ajustan donde pueden”, describió y admitió que mucha gente busca sólo alquilar el espacio para luego armar con lo que puedan.

De a poco o de una: tarifas y formas de pago

A pesar del panorama, tanto clientes como dueños de salones hacen lo posible por festejar y adaptarse. Actualmente, una tarjeta para adulto, que incluye todo excepto el fotógrafo, ronda los $130.000.

Para facilitar el pago, “muchos optan por pagar en cuotas, de a 10 o 12 tarjetas”. “En ese caso se le suele aplicar un pequeño recargo ajustado al IPC”, detalló La Rosa, aunque advirtió que muchos otros “aprovechan los dólares guardados y cancelan la fiesta por adelantado”. “Hoy está bastante repartido entre los que pagan todo junto y los que lo hacen en cuotas con números fijos en tarjeta», completó.

Casamiento, la fiesta más celebrada

Aunque depende del estilo al que apunte cada salón, La Rosa confió que los casamientos son las fiestas más celebradas, seguidas por los cumpleaños de 15.

“En ambos casos, una medida que sí ha favorecido al sector y particularmente a quienes hacen las fiestas es la eliminación de los tributos a AADI CAPIF y SADAIC para eventos privados. «Fue un beneficio y un alivio», destacó el empresario, pese a que aclaró que “aún existen tensiones”.

“La contracara de esta medida, que celebramos, es SADAIC no termina de asumir ese cambio y nos envía carta documento para reclamarnos pagos que ya no hay que hacer. Ojala en breve eso se regularice, para evitar tener que responder cosas que ya no tienen vigencia”, señaló.

