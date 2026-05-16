Polenta, continúa revolucionando al público en Teatro Ópera La Plata

|Polenta es la fiesta que revolucionó al público en este último tiempo, reúne lo mejor a nivel técnico y visual de una fiesta electrónica, pero con lo mejor de la música urbana y pop.
Polenta regresa al Teatro Ópera La Plata el sábado 23 de mayo, 23:55hs.
Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del teatro.
Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés.
|Nacho Elizalde y “La Pol4ca” creadores de la Polenta La polenta es una fiesta para todos los que la quieren pasar bien, bailar, gozar, venir como quieran, cuando quieran. Cada persona es un láser en la pista, una ensalada de personas que saben disfrutar. Solo para gente piola. Somos más que una fiesta, somos una historia para contar al otro día, una anécdota nueva en tu vida, un mensaje a ese amigo diciéndole que tuviste la mejor noche del mundo. Si, eso somos.
Además, Polenta durante el 2025 tuvo una gran expansión a nivel internacional, llegando a lugares impensados como Nueva York, Barcelona, Madrid y Miami.
|SOBRE POLENTA «La polenta nació en febrero de 2019, en el matienzo, cuando Maru (La Pol4ca, creadora y DJ de Polenta) me invitó en ese momento a tocar con mi banda. La Polenta propone una experiencia de una fiesta electrónica: luces, pantallas, lasers y visuales únicas pensadas para la fiesta, pero lo que suena es todo reggeaton y pop. Es una experiencia tecnológica por eso nos enfocamos en que cuando la gente viene realmente piensen «wow, que locura».
Cada puesta es distinta, planificamos una diferente para cada fiesta y es un efecto sorpresa que la gente no sabe con que se va a encontrar, además de los bailarines, el momento de lanzaremeras y más sorpresas» cuenta Nacho Elizalde. Definitivamente la fiesta Polenta es una sensación dentro de las fiestas de música urbana, no sólo en Buenos Aires (donde tiene su origen y su casa en el C complejo Art Media) sino también a nivel nacional e internacional. Polenta tiene un propósito y es llevar luz a la noche. La noche puede llegar a ser hostil y oscura, por eso, de ahí la misión de traer algo de luz a través de los ángeles y una crew de amigos que te hace sentir como en casa. Polenta es un ambiente seguro y amigable