Polenta, continúa revolucionando al público en Teatro Ópera La Plata

SOBRE POLENTA «La polenta nació en febrero de 2019, en el matienzo, cuando Maru (La Pol4ca, creadora y DJ de Polenta) me invitó en ese momento a tocar con mi banda. La Polenta propone una experiencia de una fiesta electrónica: luces, pantallas, lasers y visuales únicas pensadas para la fiesta, pero lo que suena es todo reggeaton y pop. Es una experiencia tecnológica por eso nos enfocamos en que cuando la gente viene realmente piensen «wow, que locura».

Cada puesta es distinta, planificamos una diferente para cada fiesta y es un efecto sorpresa que la gente no sabe con que se va a encontrar, además de los bailarines, el momento de lanzaremeras y más sorpresas» cuenta Nacho Elizalde. Definitivamente la fiesta Polenta es una sensación dentro de las fiestas de música urbana, no sólo en Buenos Aires (donde tiene su origen y su casa en el C complejo Art Media) sino también a nivel nacional e internacional. Polenta tiene un propósito y es llevar luz a la noche. La noche puede llegar a ser hostil y oscura, por eso, de ahí la misión de traer algo de luz a través de los ángeles y una crew de amigos que te hace sentir como en casa. Polenta es un ambiente seguro y amigable