La Orquesta Municipal Infanto Juvenil se presenta en el Teatro Colón

El organismo artístico ofrecerá una función el domingo 31 a las 19.

El evento contará con una propuesta musical diversa y las entradas ya pueden adquirirse mediante un bono contribución en los ensayos de los sábados a la mañana en la Municipalidad o en el mismo teatro.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon informa que la Orquesta Municipal Infanto Juvenil realizará una nueva presentación el domingo 31 a las 19 en el Teatro Colón, Hipólito Yrigoyen 1665.

Este organismo artístico, integrado por niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de la ciudad, brindará un concierto con un repertorio renovado, diverso y diseñado para el disfrute de toda la familia. Esta agrupación se consolida como un espacio fundamental de encuentro, aprendizaje y crecimiento artístico, donde el trabajo en equipo y la pasión por la música son los pilares de cada nota ejecutada.

La presentación es el resultado del esfuerzo colectivo anual de sus integrantes y docentes, reflejando el compromiso del Municipio con el acceso a la cultura y la formación artística desde temprana edad.

Los interesados en asistir podrán adquirir su entrada mediante un bono contribución de $10.000 que se encuentran a la venta durante los ensayos que la Orquesta realiza los sábados por la mañana en el Palacio Municipal, o bien pueden solicitarse directamente en la boletería del Teatro Colón

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