Día Mundial de la Hipertensión Arterial: este domingo se realiza una jornada de concientización

Será en el playón de la Iglesia Catedral de 10 a 13. La propuesta es abierta a la comunidad y coordinada por Salud municipal y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. A partir del lunes 18, y durante 30 días, la campaña “Conoce y Controla tu Presión Arterial” estará en la Sala de espera del CEMA 1º piso con toma de presión, asesoramiento y educación nutricional.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa desarrollando acciones de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), con especial foco en la hipertensión arterial (HTA), una condición frecuente, silenciosa y determinante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

En este sentido, la Unidad de Vigilancia y Monitoreo de ECNT-CV realizará durante todo el año la campaña “Alto HTA! reduce tus riesgos” llevando a cabo acciones tendientes a la concientización de los equipos de Salud de los CAPS en la toma correcta de la tensión arterial, la importancia del diagnóstico precoz, el uso de la Guía Clínica para el manejo de la HTA en el MGP, para unificar criterios de diagnóstico, tratamiento y el sostenimiento de acciones de promoción y prevención fundamentales para el control poblacional de esta enfermedad.

Con el objetivo de prevenir los factores de riesgo cardiovascular promoviendo medidas de autocuidado de la Salud en la población, diagnosticando precozmente los casos de hipertensión e indicando tratamientos adecuados y suficientes, acordes con las tendencias y consensos actuales, para lograr que, los pacientes sostengan el mayor tiempo posible parámetros de control.

Es por ello que a partir del 11 de mayo, la Unidad comenzó el recorrido de todos los CAPS del Municipio realizando actividades de concientización y recolección de información. Esta actividad en terreno se extenderá a lo largo de todo el año.

El 17 de mayo, Día Internacional de la Hipertensión Arterial,se desarrollará de 10 a 13, en el playón de la Catedral, la Campaña “Alto HTA! Reduce tus Riesgos” en forma conjunta con la habitual campaña “Conoce y controla tu Presión Arterial” de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), en su décimo aniversario; la misma es abierta a la comunidad y se realizarán controles de presión y concientización.

Y a partir del 18 de mayo, y durante 30 días, la campaña “Conoce y Controla tu Presión Arterial” estará en la Sala de espera del CEMA 1º piso, Pehuajó 250, con toma de presión arterial, asesoramiento y educación nutricional.

Además durante todo mayo en los CAPS, se desarrollarán actividades y talleres promo preventivos, actividades orientadas a fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida, como nutrición y diabetes, talleres de huerta, caminatas saludables, yoga, taller de hidratación y cocina. El cronograma de cada uno se va a estar actualizando en la web para que cada vecino pueda ingresar y asistir a cada actividad www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos

Las ECNT relacionadas al riesgo cardiovascular constituyen la principal causa de enfermedad y muerte tanto a nivel nacional como mundial. Este grupo incluye patologías como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y las dislipemias, que generan una alta carga de morbimortalidad en la población adulta.

En su mayoría, estas enfermedades comparten factores de riesgo modificables como la alimentación inadecuada, el tabaquismo, el sedentarismo y el consumo nocivo de alcohol. Es posible intervenir a través de la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, con el objetivo de evitar complicaciones graves como infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV) y daño renal.

La Unidad de Vigilancia y Monitoreo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles relacionadas al riesgo cardiovascular (UVMECNT-CV), integrada por profesionales de Enfermería y Clínica Médica. Su objetivo es monitorear, realizar el seguimiento y evaluar la adherencia al tratamiento de las personas con estas patologías, actuando como nexo entre los equipos de salud y la comunidad.

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