Policías levantaron las protestas tras el anuncio de mejora salarial de Kicillof

Los efectivos de la policía bonaerense levantaron esta tarde las protestas que mantenían en varios puntos de la provincia.

Las protestas masivas, con eje en el centro Puente 12 de La Matanza, fueron levantadas por los policías tras valorar el incremento salarial anunciado por el gobernador Axel Kicillof y contar con la confirmación de que no serán sancionados por las movilizaciones que concretaron desde el lunes último.

Tras el acto que encabezó el mandatario bonaerense en La Plata, se realizaron asambleas en cada punto de las movilizaciones a fin de analizar los números de la mejora anunciada por Kicillof.



Finalmente, pasadas las 14 todos los policías levantaron las protestas y se dirigieron a las sedes policiales donde se desempeñan, informa Télam.

El comisario Carlos Maure, del Comando de Patrullas de La Plata, confirmó que «se firmó un acta compromiso, que era lo que más pedían los compañeros», que asegurara que «ningún policía» que hubiera participado de la protesta, «tanto uniformado como franco de servicio, iba a recibir represalias, sanción económica o traslado, ni acoso laboral, ni ahora ni a futuro».

Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial y virtual vocero de los uniformados que protestaron en Adrogué, expresó en declaraciones a la prensa que «hay un compromiso del ministro (Sergio) Berni de que no va a haber sanciones para los que levanten la protesta».

«Ya se levantó todo», confirmó a esta agencia una fuente policial del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza.



Lo mismo ocurrió en otros puntos de la provincia como Adrogué, Lanús, La Plata y Bahía Blanca.



A través de sus redes sociales, los policías también celebraron el anuncio del gobernador y, especialmente, el compromiso de que no habrá sanciones para el personal policial que participó de las protestas.



«Se logro dar un gran paso, que se conocieran las malas condiciones en las que estábamos trabajando, el auditor general dio su palabra que nadie va ser sancionado (sumariado)», publicaron en el facebook Policía Reclamando, donde estos días fueron visibilizando sus demandas.



Remarcaron también su expectativa de que «ahora» Kicillof «cumpla y haga una mesa de diálogo» y plantearon: «Podemos estar de acuerdo o no con el anuncio pero se logró algo muy bueno, es el primer paso».



«Es la primera vez que alguien nos escucha», dijo emocionado el policía Mariano Alderete, en declaraciones a Crónica TV, en alusión a los anuncios efectuados por Kicillof, que incluyeron no solo un aumento salarial sino también mejoras en el servicio de salud y en la capacitación que reciben los efectivos.



«Lloré como un chico cuando oí por radio el anuncio del gobernador Kicillof», reconoció el policía ante las cámaras.

En Bahía Blanca, los efectivos retiraron unos 20 patrulleros que desde hacía tres días se encontraban -a modo de protesta- estacionados frente a la municipalidad, por lo que se encontraba cortado el tránsito en la zona.

Tras los anuncios se hizo presente en el lugar el jefe de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, comisario Gonzalo Bezos, quien solicitó a los efectivos que trasladaran los móviles y liberaran la calle.

En la ciudad de La Plata, el Comando de Patrullas local retomó sus actividades con normalidad, luego que el 50 por ciento de los efectivos de ese cuartel se plegaran a la protesta.

Fuente: mardelplata.telefe.com

