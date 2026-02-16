Policías retirados cortan Independencia en la Comisaría 1ª: reclamaron 80% de aumento y mejoras en IOMA

La convocatoria se realizó por WhatsApp y redes sociales. El reclamo es encabezado por efectivos retirados y jubilados de la Policía Bonaerense. Piden una fuerte recomposición salarial, suba en el valor de horas extra y mejoras en la cobertura de la obra social

Una protesta de policías retirados y jubilados se desarrolla este lunes por la mañana frente a la Comisaría 1ª de Mar del Plata y genera el corte parcial de la avenida Independencia. La concentración fue convocada a través de cadenas de WhatsApp y publicaciones en redes sociales bajo la consigna de «acompañar a la policía bonaerense».

Según los mensajes difundidos, la movilización se realizó en la puerta de la seccional ubicada en el centro de la ciudad, con el objetivo de visibilizar reclamos salariales y exigir mejoras en la cobertura de la obra social IOMA para los afiliados.

La convocatoria

En la imagen que circuló por redes sociales se leía:

«Acompañemos a la policía bonaerense!!! LUNES 16/2, 10HS COMISARÍA 1° MAR DEL PLATA».

El mensaje agregaba: «Por un salario digno y por la recuperación del IOMA, a los afiliados» y cerraba con la frase: «Acompañemos, es por ellos, es por vos, es por mí».

De acuerdo a lo expresado por los organizadores, la convocatoria apuntó especialmente a personal retirado y jubilado, aunque el reclamo abarca a todo el personal policial de la Provincia.

Los reclamos salariales

Concretamente, y según los planteos dirigidos a las autoridades provinciales, exigen que se otorgue un aumento salarial del 80% para todo el personal policial de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de jerarquía ni situación de revista.

Además, solicitan una actualización significativa en el valor de las horas extra (Cores), que actualmente abona el Ministerio, para que pasen de $1.200 a $12.000.

En paralelo, reclaman que las horas PolAd -servicio adicional que puede ser contratado por privados para custodia-, hoy pagadas en $5.000, registren un incremento del 50%.

IOMA y servicios sociales

Otro de los ejes centrales de la protesta es la situación de la obra social IOMA. Los manifestantes piden una mejora en las prestaciones para garantizar el acceso a la salud de los efectivos en servicio y de los retirados.

En ese marco, también reclaman que los coseguros de servicios sociales aumenten en un 100%, en línea con los planteos de recomposición general de ingresos.

Corte y situación en la zona

La manifestación se concentra en la puerta de la Comisaría 1ª y afecta la circulación sobre la avenida Independencia, una de las arterias más transitadas del centro marplatense.

Hasta el momento, la protesta se desarrolla sin incidentes, aunque genera demoras en el tránsito en la zona.

El reclamo se suma a otras expresiones de malestar del sector en distintos puntos de la provincia y vuelve a poner en agenda la discusión sobre salarios y cobertura sanitaria de las fuerzas de seguridad bonaerenses

Fuente: www.lu9mardelplata.com.ar

