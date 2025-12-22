Por qué se frena el programa “Abriendo Alas” que tenía más de 100 familias de abrigo para bebés judicializados

Un proyecto que busca dar alternativas de cuidado y atención a bebés y niños de hasta 3 años mediante la participación de familias de abrigo tambalea a partir de las demoras en la ejecución de medidas oficiales tendientes a definir la puesta en marcha de este programa y las medidas selección de quienes se encargarán del cuidado temporal de esos menores que hoy están judicializados

Giselle Continanzia, al frente de la ONG Poniendo el Alma, recordó que en septiembre se lanzó esta opción bautizada “Abriendo Alas” y que busca extender el servicio del hogar Mahatma, que hoy tiene 21 niños en resguardo, a familias que estén interesadas y dispuestas a ejercer un padrinazgo temporal y brindarles contención por un tiempo.

“Tuvimos que hacer la reunión en un teatro por la gran cantidad de gente interesada”, dijo a Teleocho Informa y remarcó que hay 100 inscriptos para un programa que estaba previsto ponerse en marcha en este arranque de diciembre. Pero cuestiones burocráticos han demorado todo y la ONG considera que el objetivo perseguido podría no ser concretado.

Dijo que las autoridades responsables de este convenio “decidieron retrasar los tiempos” por lo que no se pudo iniciar lo que se había proyectado y, al mismo tiempo, generado tanto interés entre quienes iba a hacerse cargo de estos niños por un determinado período.

“Los niños que están en el hogar siguen como están pero lo que íbamos a lograr es que otros tengan la posibilidad de una atención personalizada por familias”, aclaró Continanzia, preocupada porque esto no pudo avanzar. “Decidimos dar de baja el proyecto porque teníamos las familias esperando”, dijo y cuestionó que “se jugó con la ilusión de la gente y nos sentimos expuestos a dar respuestas que no teníamos”.

Reconoció que se habló con la coordinadora zonal del organismo responsable de avanzar con los trámites para hacer posibles estas opciones de familias de abrigo. “Entiendo que hay tiempos burocráticos largos pero nos comprometimos, dimos la palabra y estuvo ella conmigo en el teatro avalando lo que dijimos”, recordó.

Se mostró preocupada porque había mucha ilusión en esas familias que se inscribieron y sentían estar a un paso de esta oportunidad de colaborar en la atención de estos niños. “Hay gran número de niños en el sistema que esperan por hogar”, insistió la titular de la ONG y destacó que el programa “Abriendo Alas” es “brindarles a esos bebés y niños un espacio más exclusivo que el tiempo que brinda el hogar Mahatma”.

Si bien mencionó que el programa se daba de baja, también manifestó que hay una etapa de demoras y especuló que en caso que prospere el trámite ante el organismo correspondiente la puesta en marcha de “Abriendo Alas” no sucederá al menos hasta después de enero.

Fuente: Ahora Mar del Plata

