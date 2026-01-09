Por qué usar tarjetas físicas puede ser un riesgo para los turistas y cómo pagar de forma más segura

El auge de los pagos digitales dejó a las tarjetas físicas como uno de los principales blancos de fraude, especialmente en zonas turísticas tanto de Argentina como del exterior. Desde clonaciones hasta cobros duplicados, los riesgos crecen y obligan a extremar precauciones. Especialistas advierten cuáles son los errores más comunes y qué alternativas permiten pagar de manera más segura durante un viaje.

El uso de billeteras digitales ha experimentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial y Latinoamérica no es ajena a esta tendencia. Países como Brasil, Argentina y Chile son los más avanzados de la región en pagos digitales, de acuerdo con The Global Payments Report. Sin embargo, esa misma masificación también trajo un aumento de fraudes vinculados al uso de tarjetas físicas. En bares, taxis, restaurantes y comercios turísticos, los viajeros suelen enfrentarse a prácticas como el “cambiazo” de tarjeta, la clonación mediante posnets adulterados o cargos realizados en moneda extranjera sin consentimiento.

Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando la tarjeta sale del campo visual del usuario. En segundos puede ser fotografiada, copiada o directamente intercambiada por otra similar. A esto se suman terminales de pago manipuladas que registran los datos de la tarjeta y el PIN, una modalidad que sigue vigente pese a los avances tecnológicos.

“El error más común es confiar ciegamente en el uso de la tarjeta física, cuando hoy existen alternativas digitales mucho más seguras y trazables. Pagar de forma digital, ya sea vía QR o Pix donde no hay entrega física de la tarjeta o el celular, reduce notablemente la exposición al fraude” afirma Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, una de las billeteras digitales más utilizadas por viajeros, que combina seguridad, simplicidad y alcance global.

Frente a este escenario, especialistas recomiendan adoptar una serie de medidas simples que pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un problema financiero inesperado.

No perder de vista la tarjeta: exigir siempre que el pago se realice frente al cliente y evitar entregarla para “verificar” el monto en otro sector del local.

Desconfiar de terminales dañadas o improvisadas: si el posnet está roto, sin pantalla clara o conectado de forma precaria, conviene elegir otro medio de pago o comercio.

Evitar pagar con banda magnética: priorizar pagos contactless, billeteras digitales o transferencias, que reducen el riesgo de clonación.

Configurar alertas en tiempo real: activar notificaciones inmediatas para cada consumo permite detectar movimientos sospechosos al instante y actuar rápido.

Usar billeteras digitales o pagos por QR: disminuyen el intercambio físico y son el método más extendido y seguro, por ejemplo en Brasil mediante Pix.

Verificar siempre el monto antes de confirmar: revisar en la pantalla del posnet que el importe y la moneda sean correctos antes de aprobar el pago.

Evitar redes Wi-Fi públicas para operaciones financieras: realizar pagos o consultas bancarias solo desde conexiones seguras o datos móviles.

Limitar los montos diarios de las tarjetas: establecer topes de consumo reduce el impacto ante un posible fraude.

Según datos del mismo informe,las billeteras digitales representaron el 70% de todas las transacciones digitales a nivel global, y se espera que esta cifra siga aumentando, con proyecciones que indican un crecimiento anual del 21% hasta 2027. Para los turistas, adaptarse a este ecosistema no solo es una cuestión de comodidad, sino también de seguridad.

“Viajar informado es la primera barrera contra el fraude”, agrega el CEO de Vesseo. “Elegir medios de pago digitales, limitar el uso de tarjetas físicas y monitorear cada transacción puede evitar pérdidas económicas y dolores de cabeza durante las vacaciones. Teniendo eso en cuenta, desde Vesseo desarrollamos el pago QR y PIX desde el celular, tanto para argentinos en Brasil como para brasileños en Argentina.”

En un contexto donde el mundo avanza hacia un modelo casi sin efectivo, la recomendación es clara: cuanto menos circule la tarjeta física, menor será el riesgo. Adoptar soluciones digitales ya no es solo una tendencia, sino una medida concreta de protección para quienes viajan.

Acerca de Vesseo

Vesseo es tu herramienta financiera clave para ahorrar, recibir, enviar, utilizar y gestionar tu dinero de forma simple y segura. Con USDC, una de las stablecoins más confiables y respaldadas del mundo, Vesseo te permite proteger tu dinero y realizar transacciones con total tranquilidad.

¿Por qué elegir Vesseo?

Seguridad y estabilidad: Convierte tus Pesos, Reales o incluso dólares estadounidenses a USDC (dólares digitales) de manera fácil y rápida, y vuelve a tu moneda local cuando lo necesites. USDC es una stablecoin que te protege de la volatilidad y te da acceso seguro al dólar digital.

Las comisiones más bajas del mercado: Gracias a la red Stellar, las comisiones de transferencia son ínfimas (milésimas de dólar), lo que hace súper conveniente el envío y recepción de dinero desde tu billetera.

Acceso fácil a tu dinero: Deposita y retira fondos en tu moneda local con nuestros socios de confianza y las tasas más competitivas del mercado desde la comodidad de tu celular, 24/7.

Lleva tu USDC al siguiente nivel: Ya sea para ahorrar, ganar recompensas, usar tu tarjeta virtual, pagar servicios o comprar tarjetas de regalo, con Vesseo tus dólares digitales pueden ser más útiles.

Nuestra visión

En un mundo donde el acceso a servicios financieros puede ser limitado o costoso, Vesseo ofrece una solución simple, accesible y eficiente, ayudándote a gestionar tu dinero de forma inteligente, segura, y sin fronteras.

Comentarios

comentarios