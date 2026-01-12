Precios en la playa: cuánto cuesta comer choclos, panchos y churros en Mar del Plata

Si estás o venís a Mar del Plata, prestá atención: conocé cuánto cuestan los choclos, panchos, licuados y hasta churros para vivir la temporada 2026 a pleno.

Aunque los últimos días estuvieron frescos y el trabajo de los vendedores o chiringuitos de las distintas playas de la ciudad bajó, se espera que pronto vuelva el calor y los turistas colmen nuevamente la costa: al momento de pasar un día completo al sol es necesario estimar cuánto dinero hay que destinar a las comidas del día.

En este momento es que entran en juego ellos, los platos o snacks típicos de la playa marplatense: choclos, panchos, hamburguesas y los favoritos, los churros marplatenses, son ofrecidos por paradores, carritos y vendedores ambulantes que recorren todas las zonas.

Pero, ¿cuánto cuesta el choclo que te va a pedir el nene o el licuado que te van a dar ganas de tomar?

Tomando como referencia las playas del centro, los valores están bastante acomodados: si empezamos a pensar en la comida, un choclo con manteca, mayonesa o lo que quieras ponerle cuesta al rededor de $4.000 comprando en los carritos que los ofrecen.

Ahora, si comes carne, un pancho o una hamburguesa seguro te van a tentar. El valor de los panchos se ubica entre los $4.000 y $6.000, dependiendo si le compras a vendedores ambulantes o a un puesto fijo de la playa. Por favor: que no falten las papas pay.

En el caso de las hamburguesas, una completa con papas fritas ronda los $12.000, y es necesario comprarla en el bar de los paradores o en los chiringos para disfrutarla con más comodidades.

Por otro lado, con algo hay que bajar: los vendedores ambulantes ofrecen bebidas frescas que van desde cerveza hasta gaseosas o agua. Una lata de cerveza puede rondar los $4.000 o $5.000 mientras que las bebidas sin alcohol se ubican al rededor de los $3.000.

Si preferís un licuado recién hecho y con mucho hielo, el dinero a destinar rondará los $6.000 en los chiringuitos del centro o La Perla, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas y es un plan que no puede faltar.

Lo mejor para el final. Después de un buen almuerzo y si meterte al mar te dejó con hambre, que no falten los churros. Hay para todos los gustos: comunes, rellenos con dulce de leche y hasta bañados con chocolate. Los churreros de la playa están listos para ofrecértelos calentitos y acercarse a la carpa o sombrilla. La docena ronda los $12.000 o $13.000, aunque, tip de marplatense, los valores bajan cuando va cayendo al atardecer y, si sos simpático, seguro tenés alguno de yapa

Fuente: Mi8

