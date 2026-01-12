Prefectura detectó un buque extranjero en la Zona Económica Exclusiva Argentina

Se trata del pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, el cual estaría navegando a una velocidad compatible con tareas de pesca.

La Prefectura Naval Argentina detectó a un buque pesquero extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina, el cual estaría realizando tareas de pesca, por arrastre, en el sector.

Se trata del pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, el cual fue detectado electrónicamente por el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica líder en la región que integra diferentes sistemas de información para vigilar los movimientos de los buques, la cual es utilizada por el personal de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Institución y fue instaurada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

El presunto buque infractor fue detectado ingresando a la Zona Económica Exclusiva Argentina el 10 de enero en horas de la tarde y se mantuvo en el sector por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad menor a 4 nudos, hecho que, acorde la normativa pesquera argentina, constituye la presunción de que la embarcación se encontraría realizando tareas de pesca.

Cabe destacar que, la mencionada incursión, corresponde a una infracción a la ley N° 24.922 Régimen Federal De Pesca.

