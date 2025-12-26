Prefectura recuerda las principales medidas de seguridad para la navegación en kayak y botes a remo

Con el objetivo de prevenir accidentes y promover una navegación segura y responsable, la Autoridad Marítima nacional difunde una serie de recomendaciones destinadas a quienes practican actividades náuticas a remo.

La Prefectura Naval Argentina recuerda a las personas que utilizan kayaks, canoas o botes a remo la importancia de respetar una serie de medidas básicas de seguridad, a fin de reducir riesgos y proteger la vida humana en las aguas.

Entre las principales recomendaciones, se destaca que quienes realicen este tipo de navegación deben saber nadar, contar con práctica básica y evitar salir solos. El uso de chaleco salvavidas homologado y silbato es obligatorio, y se aconseja vestir prendas o chalecos de colores llamativos para facilitar la visibilidad.

Antes de ingresar al agua, se deberá verificar que la embarcación no presente fisuras ni filtraciones. Asimismo, se recomienda llevar una pala de repuesto, un cabo de proa, un cabo perimetral, un balde o achicador y, en caso de navegación nocturna, una linterna de luz blanca. También es aconsejable portar un teléfono celular en una bolsa estanca, accesible en todo momento.

Durante la navegación, se recomienda mantenerse dentro de los 200 metros de la costa y alejarse de las embarcaciones a motor. La Institución recuerda que nunca se debe cruzar por delante de barcos de pasajeros o turísticos, ya que, por su tamaño y ángulo de visión, pueden no advertir la presencia de un kayak a corta distancia. En cruces con embarcaciones a motor, el bote a remo siempre debe ceder el paso y asegurarse de que el timonel haya advertido la maniobra.

En caso de vuelco, se aconseja no abandonar la embarcación, dado que el kayak posee flotabilidad y brinda mayor seguridad hasta la llegada de asistencia.

Por último, se recuerda que las personas menores de 18 años deben navegar acompañadas por un adulto y que los kayaks del tipo abierto (sit on top) no deben sobrecargarse por encima de la capacidad indicada por el fabricante. La Fuerza enfatiza que se trata de embarcaciones vulnerables, por lo que resulta fundamental actuar con prudencia y evitar riesgos innecesarios.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato con la Prefectura Naval Argentina al 106 Emergencias Náuticas o por canal VHF 16.

