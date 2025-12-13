Premios Estrella de Mar 2026: ya está abierta la inscripción para espectáculos de la temporada

Se entregarán en febrero

El Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC) informa que ya se encuentra abierta la inscripción para participar de los Premios Estrella de Mar 2026, el galardón oficial que reconoce la excelencia de los espectáculos presentados en la ciudad durante la temporada de verano.

Inscripción y requisitos

La inscripción estará habilitada desde el día de la fecha y hasta el 26 de diciembre de 2025 inclusive. Podrán postularse espectáculos que acrediten funciones entre el 11 de diciembre de 2025 y el 1° de febrero de 2026.

Los interesados deberán completar el formulario correspondiente según su disciplina artística.

Categorías y evaluación

Los espectáculos podrán inscribirse en las diversas categorías que comprende el premio: comedia, drama, musical, infantil, danza, unipersonal, micro-teatro, recitales y música original, entre otras.

El jurado oficial, designado por el EMTURyC, evaluará las propuestas de manera presencial y será el encargado de definir las ternas y la entrega de premios en otras categorías entre las que se destacan las actuaciones protagónicas; dirección; producción; coreografía; vestuario; escenografía; iluminación; y el Premio Estrella de Mar de Oro.

Reglamento oficial y más información

Toda la documentación, requisitos y enlaces oficiales se encuentran disponibles aquí: https://turismomardelplata.gob.ar/estrellademar/

