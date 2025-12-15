Preocupa el uso de tarjetas para comprar alimentos: “Hay clientes que pagan $15 mil en comida en tres cuotas”

Desde Apyme advirtieron que la situación se repite, desde hace unos meses, en los comercios de cercanía. “Pero en el último tiempo es alarmante”, aseveraron.

Con preocupación, desde Apyme advirtieron que “cada vez es son más los clientes que pagan alimentos cotidianos con tarjetas de crédito”.

“Viene pasando hace rato, pero en los últimos meses se intensificó. Y lo peor del caso es que no llevan mercadería para todo el mes, sino que hablamos de tickets pequeños, de bajo valor. Hay clientes que piden pagar $15 mil en tres cuotas. En algunos casos, hasta toleran el recargo, porque necesitan diferir el pago”, graficó Gustavo Casciotti, referente de Apyme en Mar del Plata.

Según dijo, este uso “cada vez más indiscriminado y de salvataje” de las tarjetas de crédito para alimentos forma parte de “una serie de cambios muy profundos en los hábitos de los clientes”.

“Hay productos que históricamente consumían que hoy se borraron de las listas de mandados. La mayoría apunta a los productos básicos para la cocina diaria. Descartan aquello que no rinden en la mesa o que por el precio dejó de ser accesible”, describió.

Por otro lado, dijo que hay una “migración muy marcada y repetida hacia las segundas marcas”. “Lo notas en las mantecas, en las leches, en las gaseosas. Sacrifican la manteca de primera y van por la de segunda”, indicó Casciotti.

Y por último, en torno a esas dinámicas de consumo de la época, el referente de la asamblea de pequeñas y medianas empresas manifestó que “las promociones sí que se aprovechan siempre que aparecen, aunque cada vez son menos”. “El tema es que muchas de esas promociones requieren de dinero en cuenta, y eso es lo que está faltando en los bolsillos de la gente”, razonó.

En la última semana, tal y como confirmó Casciotti a Mi8, “a los comercios están llegando listas de precios actualizadas con subas de entre el 4 y el 9 por ciento, lo que está muy por arriba de la cifra de inflación que reveló el Indec”.

