Preocupación de choferes de colectivos por atrasos en pago de haberes a colegas de otros puntos del país

La Seccional Mar del Plata de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó “profunda preocupación” ante la situación que atraviesan los trabajadores en todo el país y en particular los choferes de colectivos, algunos de los cuales no han cobrado aún la totalidd de sus haberes.

Con la aclaración que en el distrito de General Pueyrredon se depositaron los salarios en fecha y acorde a escalafón acordado, desde el gremio lamentaron que no se esté cumpliendo en otros puntos del país. “Existen empresas que a la fecha, aún no han abonado los salarios correspondientes al mes de marzo”, afirmaron mediante un comunicado que firma el secretario general local, Maximiliano Escriba

Frente a la delicada situación también criticaron a la conducción nacional de UTA: “entendemos que no se están adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios, ni la defensa efectiva de los derechos de los afiliados”.

“En este sentido, también manifestamos nuestro rechazo a lo ocurrido con el Secretario Adjunto, Jorge Kiener, quien en la ciudad de Paraná asumió el compromiso de reincorporar los afiliados, el cual no fue cumplido, afectando a 237 familias que aún esperan respuestas concretas”, señalaron desde la conducción local.

El sindicato asegura que “las medidas adoptadas han llegado tarde, y que desde hace tiempo no se están defendiendo nuestros derechos como corresponde”. “Esta problemática no es nueva, sino que se viene arrastrando desde hace años”, dicen los dirigentes y concluyen que “somos los trabajadores quienes pagamos las consecuencias, con salarios deteriorados y realizando un esfuerzo cada vez mayor para llegar a fin de mes”.

Fuente: ahoramardelplata

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