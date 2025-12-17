Preocupación del Consejo Interuniversitario por el dictamen del Presupuesto 2026: “Es una provocación innecesaria” 

A través de un comunicado, los rectores repudiaron el artículo mediante el cual el Gobierno quiere derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario.

A través de un comunicado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su “profunda preocupación” por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que incorpora un artículo para derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario.

La nota, que también está firmada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, advierte que en las condiciones planteadas “es imposible que las universidades públicas desarrollen con normalidad sus actividades en 2026”.

La comunicación surgió a instancias de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Benegas Lynch, que este martes firmó el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, con el objetivo de avanzar hacia la media sanción en la sesión especial convocada para este miércoles 17 de diciembre. El oficialismo logró reunir las voluntades necesarias tras una jornada de negociaciones con bloques aliados y con una corrección de último momento en el texto enviado por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la principal novedad surgió sobre el cierre del debate: el Gobierno introdujo cambios en su propio proyecto y dejó sin efecto la derogación de las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico. Ambas normas habían sido aprobadas e insistidas por el Congreso con mayorías superiores a los dos tercios, luego de haber sido vetadas por el presidente Javier Milei, y se habían convertido en uno de los puntos más sensibles de la discusión legislativa.

A raíz de esto, el CIN manifestó que su “profunda preocupación por este dictamen que no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo —que oportunamente advertimos que resultará insuficiente de aprobarse en esos términos para resolver los problemas presupuestarios y salariales del sistema universitario—, sino que, además, incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario que debimos sostener con mayoría agravada y que hoy su ejecución se encuentra pendiente de resolución en el ámbito judicial”

En esa misma línea, llamaron a la acción a las y los legisladores que acompañaron en los debates legislativos y catalogaron esta decisión como “una provocación innecesaria que empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual“.

Por último, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió “en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026“.

