Preocupación en escuelas ante amenazas de tiroteo: el pedido de un colegio marplatense

“La gravedad de estos hechos nos interpela y exige un accionar conjunto, responsable y sin dilaciones”, señalaron desde el Colegio Alfred Nobel.

En los últimos días se registraron múltiples pintadas con amenazas de tiroteo en establecimientos educativos de Mar del Plata, lo que encendió la preocupación en comunidades escolares de distintos puntos de la ciudad.

Según pudo constatarse a partir de imágenes que circularon entre estudiantes y familias, las pintadas fueron realizadas en puertas y paredes de baños escolares del Esquiú, el Instituto Huailén y el Pompeya, según pudo saber Mi8. En algunos casos, los mensajes incluyen fechas concretas y advertencias explícitas, como “22/4 tiroteo” y “viernes 17 tiroteo, van a cobrar”.

Ante este escenario, instituciones educativas comenzaron a reforzar medidas preventivas y a emitir pedidos dirigidos a las familias. Una de ellas fue el Colegio Alfred Nobel, que difundió un mensaje institucional al que accedió Mi8.

“Ante la reciente circulación de amenazas de violencia registradas en distintas provincias del país, nos vemos en la obligación de reforzar de manera inmediata las medidas de prevención y cuidado dentro de nuestra comunidad educativa”, señalaron desde el equipo de conducción.

En el mismo comunicado, aclararon que “si bien hasta el momento no hemos recibido situaciones directas en nuestra institución, hemos tomado conocimiento que se han producido en la ciudad” y remarcaron que “la gravedad de estos hechos nos interpela y exige un accionar conjunto, responsable y sin dilaciones”.

La institución solicitó a las familias que “conversen de manera urgente y clara con sus hijos/as sobre la seriedad de este tipo de amenazas, aun cuando se expresen en tono de ‘broma’”, y que refuercen “el valor del respeto, el cuidado de los otros y las consecuencias legales y personales que pueden derivarse de conductas inapropiadas”.

Además, pidieron “asumir un rol activo de supervisión, revisando mochilas, pertenencias y elementos que los estudiantes traen al colegio” e “informar de inmediato a la institución ante cualquier comentario, mensaje o conducta que genere preocupación”.

Desde el colegio también advirtieron que “este tipo de acciones no solo alteran la vida escolar, sino que pueden constituir delitos con intervención judicial” y subrayaron que “la prevención es una responsabilidad compartida”.

Por último, convocaron a la comunidad educativa a reflexionar: “La vida humana es un valor irremplazable que merece ser cuidado y respetado en cada acción y en cada palabra”, al tiempo que remarcaron la importancia de “conversar en casa, escuchar, acompañar y poner en palabras estos temas con sensibilidad y cercanía”.

Fuente: Mi8

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