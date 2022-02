Preocupación en Mar del Plata por la falta de familias adoptantes

Según las cifras registradas a nivel nacional y provincial hay 3.724 los niños, niñas y adolescentes que esperan encontrar una familia y en Mar del Plata son 120 familias que están esperando que los llamen para adopción.

En la ciudad, dentro del proceso de adopción hay dos extremos, uno de los niños, niñas y adolescentes y otro de quienes están en la lista de aspirantes a adopción. En base a esto, Portal Universidad dialogó con la Dr.Clara Alejandra Obligado, Jueza de Familia, sobre la situación que se vive en la ciudad.

Haciendo referencia a que hay muy pocos legajos familiares comentó que “estamos hablando de 120 en los 6 juzgados de familia, es muy poco. Esto quiere decir que se piensa más en la decisión tan fundamental y trascendente de ser padres adoptivos”. De esos legajos, la voluntad adoptiva es del 98% de 0 a 2 años y a partir de allí va bajando, “cada vez es menor la posibilidad adoptiva de chicos más grandes”.

En referencia a la situación de niñas, niños y adolescentes, están en tránsito 180 días donde el Estado toma medidas de prevención extrema, sacando al niño o niña de su ámbito familiar, entiende que están violando sus derechos fundamentales y su primer misión es restituirlos en esos días.

En esta situación, la medida de protección llamada “abrigo”, tomando bajo su cobijo a los niños, niñas y adolescentes y en los 6 meses se les da tiempo a los padres o familiares para que se recompongan. Si están en situación de pobreza y con el Estado de su lado, el objetivo es lograr que sus hijos vuelvan a su cuidado teniendo un trabajo y una mejor vivienda.

Igualmente, esto va a en cámara lenta, ya que el estado no tiene recursos y por lo tanto pasan los 180 días y las familias no pueden recomponerse económicamente, “están esos padres que tratan de salir de esas condiciones, la ayuda del estado es mínima pero no dejan de tener contacto con sus hijos”.

De igual forma, las salitas de salud no están capacitadas para hacer tratamiento contra las drogas, “está la voluntad del padre pero al no haber un acompañamiento del Estado porque no está el recurso, se da una gran injusticia”

Hay diferentes medidas de protección, del 100% de los niños y niñas un 40% está en situación de pobreza, donde el Estado está acompañando a los padres para que esos chicos y chicas vuelvan con sus familias.

Por su parte, en el 60% hay abuso sexual, drogadicción y maltrato. Dentro de este porcentaje, el 80% se van con las familias ampliadas y el 20% al proceso adoptivo, los cuales son desde niños y niñas recién nacidos hasta adolescentes de 17 años.

El drama de lo cotidiano

La Jueza detalló sobre algunos casos que han tenido, “hay que bregar por que el niño, niña o adolescente permanezca con su familia biológica, pero no a toda costa, no cuando el niño es maltratado, abusado o instado a las drogas a tan corta edad”.

Desde niños de 3 años con cocaína en sangre, hasta historias de niñas que son madres, distintas atrocidades que se escuchan y viven día a día. Niñas que a los 12 años han comenzado a consumir sustancias, a prostituirse, “hemos tenido niñas, hoy adolescentes donde compartían cocaína con la madre por que les decía que le iba a hacer bien, una locura”.

Muchas chicas deciden por ellas mismas ir a rehabilitación, “en el medio de ello una queda embarazada en el marco de un consumo y abandono absoluto por parte de su familia. Tuvo un hijo y decidió con un tratamiento psicológico, darlo en adopción”.

“Todas las historias son tremendas y acá entra en juego la importancia de la maternidad y la paternidad”.

FUENTE: Portal Universidad

