Preocupación por el uso del Fondo de Promoción Turística para pagar sueldos municipales

Representantes de las áreas de hotelería, comercio, recreación, alojamiento y demás operadores afectados se reunieron en el Emturyc para cuestionar la decisión del uso de fondos afectados para gastos de la Municipalidad. El dinero proviene del pago de una tasa por todos los comerciantes e industrias.

Distintos grupos de operadores turísticos de la ciudad cuestionaron la decisión del Gobierno municipal de utilizar, otra vez, los fondos afectados del municipio para pagar salarios municipales al alegar un contexto de crisis: entre ese dinero se encuentra el Fondo de Promoción Turística que se financia con el cobro de un adicional de la tasa de Seguridad e Higiene pagada por todos los comercios e industrias.

La medida fue avalada de forma unánime por la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, por lo que el intendente tomó la decisión de “asumir con recursos propios la totalidad de los gastos inherentes al funcionamiento de las unidades pedagógicas” dado que los gobiernos nacional y provincial no aportaron los fondos para financiar el sistema educativo municipal, lo que generó «un desequilibrio financiero transitorio».

Ante esta decisión, los operadores turísticos de la ciudad expresaron su preocupación y se reunieron con el directorio del Emturyc para cuestionar el desvío de los fondos: «Van a desafectar los fondos por la emergencia económica de la Municipalidad, pero nosotros tenemos que traer gente a la ciudad para pelear las dificultades económicas que tenemos. Hace años no lo aplican y el Concejo logró que se entregue y tenemos presencia fuera de la ciudad gracias a esa promoción, pero si disponen de los fondos quedamos como antes», determinó Eduardo Meyer, integrante de Ucip y la Cámara de Recreación local.

Del encuentro en el Ente municipal también participó Carlos «Cali» Pilaftsidis, importante empresario dedicado a la recreación, Alejandro Acámpora representando al sector inmobiliario, Nelson Díaz Aguirre de la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) y Hernán Skrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, entre otros operadores.

«La recreación viene a los tumbos. Creemos que vamos a tener una temporada relativamente buena si nos acompañan, hay que buscarle la vuelta y necesitamos que la gente elija Mar del Plata. Estamos indignados con lo que pasa con el Fondo de Promoción Turística», sumó Pilaftsidis.

En la misma línea, el representante del sector de los balnearios y paradores dijo que aunque arrancan la temporada «con todos los servicios y prestaciones completos tenemos preocupación porque somos conscientes de la realidad del país, necesitamos que el Fondo se aplique. Queremos ser lo más atractivos posibles teniendo en cuenta que competimos con provincias«, definió Nelson Díaz Aguirre.

El Fondo de Promoción Turística tiene el fin de ser utilizado por el Emturyc en un 75% para la promoción de la ciudad, en un 20% para apoyar la postulación y realización de eventos culturales, deportivos y congresos que traigan personas a Mar del Plata y en un 4% para la señalización, embellecimiento o puesta en valor de aquellos puntos que contribuyan al arribo de turistas. El último 1% corresponde a la capacitación y profesionalización del Ente.

