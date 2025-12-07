Mirador Virtual Mobile

“Pretty Woman” deslumbró en su debut en Mar del Plata y marcó con glamour el inicio de la temporada teatral

ARCHIVO
45

La temporada teatral en Mar del Plata comenzó a lo grande con el estreno de “Pretty Woman, el musical”, que inauguró la cartelera 2025 a sala llena, ovaciones de pie y una energía vibrante que contagió a todo el Teatro Mar del Plata.

Con una puesta deslumbrante, actuaciones magnéticas y una producción de primer nivel, la versión musical del icónico film de Hollywood brilló en su debut y se perfila como uno de los grandes éxitos del verano. El público no dejó de reír, emocionarse y aplaudir a lo largo de todo el espectáculo.

La superproducción está a cargo de Pardo Producciones, con la coproducción de Dulce Granados, dirección del prestigioso Ricky Pashkus y un elenco encabezado por Florencia Peña y Juan Ingaramo, que derrochan química, talento y carisma sobre el escenario. 

El equipo artístico fue seleccionado entre más de 2.300 postulantes de todo el país, garantizando un nivel de excelencia en cada número musical.

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Este lunes se…

Dic 7, 2025 5

Verano 2026: Pequeño…

Dic 7, 2025 13