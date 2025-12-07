“Pretty Woman” deslumbró en su debut en Mar del Plata y marcó con glamour el inicio de la temporada teatral

La temporada teatral en Mar del Plata comenzó a lo grande con el estreno de “Pretty Woman, el musical”, que inauguró la cartelera 2025 a sala llena, ovaciones de pie y una energía vibrante que contagió a todo el Teatro Mar del Plata.

Con una puesta deslumbrante, actuaciones magnéticas y una producción de primer nivel, la versión musical del icónico film de Hollywood brilló en su debut y se perfila como uno de los grandes éxitos del verano. El público no dejó de reír, emocionarse y aplaudir a lo largo de todo el espectáculo.

La superproducción está a cargo de Pardo Producciones, con la coproducción de Dulce Granados, dirección del prestigioso Ricky Pashkus y un elenco encabezado por Florencia Peña y Juan Ingaramo, que derrochan química, talento y carisma sobre el escenario.

El equipo artístico fue seleccionado entre más de 2.300 postulantes de todo el país, garantizando un nivel de excelencia en cada número musical.

