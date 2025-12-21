Previas, boliches y fin de semana: el circuito del consumo y los excesos en adolescentes

“La edad de inicio del consumo de alcohol en Argentina es alrededor de los 14-15 años, incluso puede ser menos, y la mayoría de las veces se da en el ámbito intrafamiliar”, afirmó una médica hebiatra a Mi8.

El consumo excesivo de alcohol y el aumento de trastornos de la conducta alimentaria se consolidaron como dos de los principales motivos de consulta en la atención de adolescentes.

Aunque en los hogares suele haber más preocupación por sustancias como marihuana, cocaína o tusi, la principal sustancia presente en la adolescencia es otra: el alcohol. “La edad de inicio del consumo de alcohol en Argentina es alrededor de los 14-15 años, incluso puede ser menos, y la mayoría de las veces se da en el ámbito intrafamiliar”, afirmó la médica hebiatra Fátima Amado (MP 97.740), de Casa ENINSA.

Según explicó a este medio, el patrón más frecuente no es el consumo diario, sino los excesos: “Los y las adolescentes consumen en cantidades excesivas, en pocas horas, sobre todo en el momento de la previa, el boliche y durante las salidas del fin de semana».

Esta conducta, aseveró, no solo expone a los jóvenes a intoxicaciones y descompensaciones, sino también a situaciones de riesgo alrededor de la noche: violencia, problemas con la policía, desorientación o dificultades para volver a casa.

A esto se suma la exposición a situaciones vinculadas a la sexualidad sin consentimiento o sin protección. “En esos contextos pueden no recordar si usaron preservativo, si tenían un método anticonceptivo o incluso si dieron su consentimiento”, sostuvo respecto a los peligros y alertas.

En esa línea, Amado advirtió que, con la llegada del verano, estas conductas pueden intensificarse: “Hay adolescentes que realizan este consumo excesivo todos los fines de semana y, a veces, varios días de la semana”.

“Es necesario trabajar también con los adultos acompañantes para que puedan detectar situaciones de riesgo asociados a esos consumos”, remarcó sobre la importancia del rol familiar.

Trastornos alimentarios: más casos en varones y señales que empiezan en casa

En este marco, el otro foco de preocupación creciente son los trastornos de la conducta alimentaria. Si bien históricamente fueron «más detectados en mujeres«, la especialista indicó que “en los últimos años aumentó bastante el número de problemas relacionados con trastorno de conducta alimentaria en varones”.

La médica explicó que estas situaciones suelen aparecer primero en el ámbito familiar, antes que en el consultorio: «Empiezan con restricciones excesivas sobre algún tipo de alimento, deseos de ayunos prolongados, evitar encuentros masivos donde haya comida. Esas son las señales sobre las que quienes acompañan adolescentes tienen que estar atentos«.

“Es importante identificar los cambios lo más tempranamente posible, no únicamente cuando ya generan un impacto clínico, como el bajo peso. Son problemáticas que requieren atención, seguimiento y un trabajo conjunto para evitar que el adolescente llegue a situaciones de mayor riesgo”, ratificó.

