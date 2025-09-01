Primer festejo de Sivara por el día de las infancias en Plaza Rocha

En el mes de las infancias, Sivara Mar del Plata se hizo presente en diferentes zonas de la ciudad.

Este viernes pasado por primera vez y en conjunto con la Comisión Directiva de Feriantes de Plaza Rocha, aprovechando el día en que feriantes y ambulantes asisten a dicha plaza, se llevó a cabo la primer jornada para agasajar a niños y niñas de las familias de los trabajadores.



Fueron muchas horas de diversión, juegos, música, castillos inflables, mesa dulce, chocolatada, también muchos sorteos con regalos; y para el cierre como broche de oro, contaron con la actuación especial del payaso Baruyo, de la “Sociedad Artística de la Galera”, quien hizo reír a niños y grandes.



Desde la Comisión Normalizadora de SIVARA y la Comisión Directiva de Feriantes de la plaza, comentaron con alegría que la jornada superó las expectativas grandemente y que tanto familias de feriantes, vendedores ambulantes y hasta transeúntes se hicieron presentes durante la tarde de feria haciendo disfrute de este gran acontecimiento.



Hace unos días SIVARA inauguró un espacio para desarrollar el trayecto secundario FiNes en su sede local y siguen proyectando para que la familia de Vendedores Ambulantes tenga acceso a más oportunidades.

