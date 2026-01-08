Primera muerte por hantavirus en Mar del Plata: cuáles son las medidas de prevención y qué recaudos tomar

El director de Zoonosis, Pablo Alí, detalló en diálogo con Canal 8 cuáles son las formas para evitar contagiarse de esta enfermedad transmitida por roedores.

Después de la primera muerte por hantavirus registrada en Mar del Plata, desde Zoonosis reiteraron a la comunidad las formas de prevenir esta enfermedad, que tiene una tasa de mortalidad del 30%.

En diálogo con Canal 8, el director de Zoonosis de General Pueyrredon, Pablo Alí, afirmó que «no hay que estar alerta» sobre esta enfermedad, pero que sí hay que difundir las medidas preventivas.

«Nosotros nos podemos contagiar de hantavirus a través de los roedores. Es más por los aerosoles generados por las secreciones de los roedores como saliva, materia fecal u orina«, explicó.

Ante este panorama, Alí recomendó tener el pasto corto y usar barbijos especiales al momento de limpiar galpones o lugares donde pueda haber roedores. «Hay que higienizare y lavarse bien las manos, y también hacer una desinfección y desratización de los lugares», agregó.

Alí dijo que en la provincia de Buenos Aires hubo cinco muertes por hantavirus en 2025, y la alerta epidemiológica que se encuentra vigente consiste en «dar difusión a las medidas preventivas». «Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hay que tomar los cuidados porque esta enfermedad tiene un 30% de mortalidad«, comentó.

La primera muerte por hantavirus en Mar del Plata

El paciente que murió el 2 de enero en el Hospital Interzonal por esta enfermedad era un vecino de Sierra de los Padres, de 33 años.

El hombre se dedicaba a cazar en la zona rural y practicaba la taxidermia, es decir que manejaba la técnica de disecar animales para conservarlos y exponerlos o estudiarlos.

«Presentó inicio de síntomas a fines de noviembre, evolucionó a distrés respiratorio grave y luego falleció, con antecedente de exposición rural por caza y taxidermia. El diagnóstico fue confirmado por laboratorio el 2 de enero. Se implementaron acciones de control de foco, desinfección y control de roedores en el domicilio y áreas de trabajo», informaron desde el Higa.

«En Argentina, la letalidad osciló entre el 10% y el 32% (2019–2024). Durante 2025 se notificaron 72 casos confirmados a nivel nacional, con 21 fallecidos (letalidad 29,2%). En la provincia de Buenos Aires se confirmaron 25 casos, con 6 muertes (letalidad 26,1%), predominando varones jóvenes«, agregaron.

Hantavirus.

Por su parte, desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que fueron notificados del caso el 23 de diciembre y «se llevó a cabo todo el protocolo existente y necesario para este tipo de eventos«.

Además, dijeron que personal de la Delegación de Sierra de los Padres intimó a los vecinos del lugar para que tengan el pasto corto y efectúen tareas de desmalezamiento en las zonas aledañas.

En los últimos días también se registró la muerte de un chico de 14 años de San Andrés de Giles por hantavirus. Su cuadro fue confirmado el 2 de enero y lo trasladaron al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde falleció al día siguiente.

Fuente: Mi8

