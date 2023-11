Primera salida del gobierno de Guillermo Montenegro: renuncia Dante Galván

El gobierno de Guillermo Montenegro tiene su primera salida luego del triunfo en las elecciones generales del 22 de octubre: el director de Movilidad Urbana, Dante Galván, renuncia a su cargo.

Si bien desde el Ejecutivo señalaron que todavía no habían recibido la renuncia, el propio funcionario confirmó a Mi8 que no continuará formando parte del gobierno. «Sí, presenté la renuncia. No tengo nada más que decir al respecto«, sostuvo Galván.

Cerca de Montenegro señalaron que la salida del funcionario era una de las que se venía barajando, aunque no estaba decidido el momento. «Lo ideal era poder planificar y anunciar todos los cambios que tenemos en mente al mismo tiempo, pero no siempre se puede dar esa dinámica», señalaron desde el Ejecutivo.

La semana pasada el intendente anunció la incorporación al sistema de transporte público de pasajeros de nuevas unidades y el comienzo a partir de marzo de una prueba piloto con una línea anular y la posibilidad de implementar el sistema de trasbordo.

«Guillermo no estaba satisfecho con el funcionamiento del área y tuvo él mismo que ocuparse de esta mejora», indicaron desde el gobierno. De hecho, no estuvo en las imágenes oficiales distribuidas ese día.

A su vez, recordaron que Galván tuvo a su cargo la elaboración de los dos pliegos de transporte que se elevaron desde el Ejecutivo al Concejo Deliberante. El primero se archivó y el segundo se devolvió al Ejecutivo semanas atrás, en medio de feroces críticas de los empresarios del transporte.

FUENTE: Canal 8 Mar del Plata

