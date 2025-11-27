Prohíben la comercialización del alfajor triple elaborado por la firma “Triple Corona”

Está prohibida su venta por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por estar falsamente rotulado, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.

El Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon informa a la población que a fin de proteger la salud de los ciudadanos prohíbe la comercialización del producto Alfajor Triple de maicena de la firma “Triple Corona” elaborados por RNE 02-041967 Y RNPA 02-840935.

Según informaron desde la comuna, por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado y porque los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), además carecen de registros sanitarios de establecimiento y producto, y por estar falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos números de RNE pertenecientes a otra empresa y RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

Se solicita a la población que, de encontrar estos productos en el mercado, se comuniquen al 147 Atención al Vecino, o por vía mail bromatologia@mardelplata.gov.ar, a fin de actuar en consecuencia.

