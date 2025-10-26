Provincia de Buenos Airea: hay peajes liberados en autopistas y rutas durante este domingo de elecciones

Aubasa informó que los peajes estarán liberados este domingo “para garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”

Este domingo 26 de octubre, durante la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), que detalló que la medida regirá de 6 a 19, franja horaria en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese rango, los automovilistas podrán circular de manera libre por las autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires.

Con un comunicado, Aubasa explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

