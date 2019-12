Provincia: Kicillof agregó asueto para el lunes 30 de diciembre

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que establece asueto para esa jornada en la administración pública provincial e invita a hacer lo propio a la Legislatura, al Poder Judicial y a los Municipios, que en muchos casos ya habían dispuesto no trabajar no sólo el 30 sino tamién el 23. Los días 24 y 31 ya habían sido establecidos como no laborables, por las fiestas

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sumó el lunes 30 a los asuetos administrativos que había dispuesto para los días 24 y 31 de diciembre, con motivo de la conmemoración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto corresponiente para que ese día también sea no laborable en el ámbito de la administración pública provincial que depende del Ejecutivo e invitó a hacer lo propio a la Legislatura, el Poder Judicial y los Municipios.

En muchos distritos bonaerenses ya habían dispuesto asueto no sólo para 24 y 31 sino también para 23 y 30, lo que implica que en diversas ciudades de la provincia los empleados municipales sólo trabajarán cuatro días en dos semanas.

La medida excluye las guardias de emergencias médicas, que deben cubrir los servicios esenciales, así como la policía, el sistema de atención telefónica de emergencias de seguridad y toda otra dependencia cuyas prestaciones no puedan ser interrumpidas.

El asueto “no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras”, por lo que las sucursales del Banco Provincia estarán abiertas al público durante la jornada del 30 de diciembre, para la que Kicillof dispuso asueto.

“Por su profundo sentido religioso y conmemorativo” y por ser “celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos”, el gobierno bonaerense ya había dispuesto como jornada no laborable los días 24 y 31 de diciembre.

Fuente: Minuto de Cierre

Comentarios

comentarios