Psiquiatras relacionan el uso intensivo de chatbots de IA con episodios de psicosis

Los profesionales estadounidense correlacionan el uso intensivo de chatbots de IA con suicidios y homicidios.

Psiquiatras de Estados Unidos relacionan el uso intensivo de chatbots de Inteligencia Artificial (IA), como ChatGPT, OpenAI o Gemini de Google, con episodios de psicosis delirante que terminaron en suicidios y al menos uno en homicidio generando una nueva preocupación en el ámbito de la salud mental.

Los profesionales identifican un posible vínculo entre el uso prolongado de chatbots y los episodios de psicosis, pero no hay un consenso cerrado, sino una hipótesis clínica en construcción. Además, insisten en evitar conclusiones simplistas y ninguno alerta que los chatbots «causen» psicosis de forma directa y generalizada.

La hipótesis clínica es que, en determinados perfiles, los sistemas conversacionales basados en IA son un factor de riesgo adicional, comparable al consumo de sustancias, el aislamiento social o la falta de sueño. «Hay que preguntarse por qué alguien entra en un estado psicótico coincidiendo con el uso intensivo de un chatbot», planteó Joe Pierre, psiquiatra de la Universidad de California.

Un psiquiatra de la Universidad de California, Keith Sakata, consideró que los sistemas conversacionales basados en IA no «implantan» una idea delirante, sino que el problema está en su forma de interacción ya que el sistema toma la narrativa de quien lo usa y la desarrollan sin cuestionarla, consolidando creencias patológicas.

“La persona le cuenta al sistema su realidad delirante y la máquina la acepta como verdadera y se la devuelve reforzada”, resumió Sakata al medio Wall Street Journal. Los chatbots son interlocutores activos y responden, validan emociones y pensamientos de las personas.

Por su parte, el profesor de Psiquiatría de la Universidad de California, Adrian Preda, remarcó que no existen precedentes históricos de una tecnología que dialogue de manera tan continua y adaptativa con el usuario, reforzando una sola línea de pensamiento sin introducir fricciones externas.

Entre los casos clínicos se encuentran pacientes con delirios de tipo grandioso o místico, es decir, convencidos de haber contactado con una inteligencia superior, de ser elegidos para una misión trascendental o de poseer conocimientos secretos. Otros pacientes creen que pueden comunicarse con personas fallecidas o que mantienen un vínculo exclusivo con la IA.

Fuente: Diario Popular

