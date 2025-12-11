Puerto Quequén: Provincia recomienda designar un presidente interino

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomendó al directorio del Consorcio de Puerto Quequén designar un presidente interino con facultades limitadas a la operatoria diaria y al funcionamiento administrativo del ente.

Por instrucción del gobernador Axel Kicillof, el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero, fue quien envió una nota a todos los directores y a la secretaría del consorcio donde pidió evitar votaciones sobre permisos, concesiones o prórrogas, amparándose en la Ley 15.477 y los decretos 126/2023 B y 54/2020.

La vacante se produjo tras la jura como diputada nacional de Jimena López quien conducía hasta el momento el Consorcio.

El texto, enviado a través de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, afirma que dicha asignación incluirá “la atribución temporal de las funciones correspondientes a la Gerencia General, con el objetivo de garantizar la operatoria cotidiana y el normal funcionamiento de la unidad portuaria”.

Recomendaciones de Provincia

Agrega que el mandatario provincial “recomendó que no realicen votaciones en torno a decisiones que afecten a permisos, concesiones o prórrogas de las mismas”.

“Todo esto, en el marco de las competencias que le otorgan a la Autoridad Portuaria la ley 15.477, el Decreto 126/2023 B y el Decreto N° 54/2020, con su modificatoria”, finaliza el mismo.

El Directorio convocó para mañana jueves a las 9 a una reunión extraordinaria donde se abordarán seis puntos, entre ellos la elección del presidente y del gerente general interinos.

Fuente: dib diarios bonaerenses

