PUESTA EN VALOR DE PUNTA MOGOTES

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires y la Administración de Punta Mogotes firmaron un Convenio de Colaboración con el objetivo de promover acciones conjuntas de capacitación, asistencia técnica y desarrollo de proyectos para la puesta en valor del Complejo Balneario Punta Mogotes.

El acuerdo establece la realización de un Concurso de Ideas, bajo el reglamento de Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), como herramienta principal para la selección de propuestas de excelencia en el ámbito arquitectónico, urbano y paisajístico, garantizando imparcialidad, transparencia y participación profesional.

El Ministerio y la Administración de Punta Mogotes aportarán los terrenos, recursos y financiamiento necesarios, mientras que el CAPBA brindará el marco legal y metodológico para la organización del Concurso. Asimismo, se conformará una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de las tres instituciones.

Este convenio refuerza el rol del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires como organismo asesor del Estado y promueve una articulación virtuosa entre el sector público y la arquitectura, orientada al mejoramiento del espacio público y el patrimonio costero de la Provincia.

