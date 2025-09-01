Pulti encabezó un multitudinario acto en Once Unidos y llamó a “votar por Mar del Plata”

El candidato de Acción Marplatense remarcó que “a la ciudad se la respeta, no se la usa como trampolín político”.

Con un estadio colmado por más de 2.000 vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad, Acción Marplatense realizó este sábado un acto en Once Unidos en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo 7 de septiembre. El encuentro, organizado bajo la consigna del Movimiento Derecho al Futuro, reunió a toda la lista de candidatos locales y tuvo como cierre el discurso de Gustavo Pulti, quien llamó a “votar por Mar del Plata” y remarcó que “a la ciudad se la respeta, no se la usa como trampolín político”.

En una puesta dinámica y con intervenciones sucesivas, fueron tomando la palabra los aspirantes a concejales Melisa Centurión, Raúl Calamante, Natalin Giovanetoni, Santiago Gutiérrez, María Constancio, Emilce Rodríguez y Manuel Alí, junto con los postulantes a consejeros escolares Cristian Galeano y Jimena Totaro, quienes expusieron sus compromisos con la ciudad.

El cierre estuvo a cargo de Pulti, que destacó la transparencia y participación de su espacio: “Es muy lindo compartir esta lista en la que no hay candidatos escondidos. Todos pueden hablar, manifestar su compromiso y vocación de trabajar por Mar del Plata, porque todos tenemos una profunda voluntad de servicio”.

En su discurso, el exintendente cuestionó la falta de gestión en los últimos años y diferenció a quienes “trabajan por resolver los problemas de los marplatenses” de quienes “usan a los marplatenses para su carrera política”. Y agregó: “Hace ya muchos años que no hay gestión. Son muchos más los que se pelean por los cargos que los que trabajan por sacar adelante a Mar del Plata”.

Con un fuerte llamado al compromiso ciudadano, Pulti aseguró que “los problemas tienen solución” y prometió volver a trabajar “para que los marplatenses se sientan orgullosos de vivir en esta ciudad”.

El dirigente también hizo referencia al escenario nacional y provincial, al subrayar que Acción Marplatense integra el Movimiento Derecho al Futuro junto a Axel Kicillof. En esa línea, sostuvo: “No hay forma de sostener la estabilidad en base a la destrucción de empresas, el cierre de fuentes de trabajo y el deterioro del salario y las jubilaciones. Necesitamos movilizar nuestros recursos productivos, premiar a los que trabajan y no a los que especulan”.

Finalmente, concluyó con un mensaje directo al electorado: “Les pido que voten por Mar del Plata. Fui dos veces intendente y siento orgullo por haber servido a los vecinos. Hoy te pido tu voto porque me propongo impulsar desde el Concejo los cambios que necesita nuestra ciudad. Vamos a sacar a Mar del Plata del abandono. Mi compromiso es trabajar, trabajar y trabajar”.

