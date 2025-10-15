Pulti tras la advertencia de Trump: “Sometimiento y vergüenza”

El senador provincial remarcó que la postura de Trump “implicó una intervención directa del gobierno estadounidense en la política interna de nuestro país”.

El senador provincial Gustavo Pulti se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump y la advertencia del mandatario estadounidense de cara a las próximas elecciones legislativas.

“Si hasta ayer creíamos haberlo visto todo, el encuentro de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca nos demuestra lo contrario. Fue un espectáculo triste, impropio y humillante, que nos avergüenza como argentinos”, posteó el ex intendente.

Con esa advertencia del presidente norteamericano, el legislador aseveró que “nos enrostra una extorsión abierta al electorado argentino, condicionando un eventual ‘salvataje’ financiero al resultado de las elecciones”.

Además, Pulti resaltó que esta situación “dejó al descubierto el papel indigno del presidente Milei, que aceptó con docilidad el trato despectivo que Trump le dispensó a la investidura presidencial, y por extensión, a todo el pueblo argentino”.

“La historia enseña que el pueblo argentino no tolera la sumisión ni el vasallaje. Como en los tiempos de ‘Braden o Perón’, esta injerencia extranjera solo provocará una respuesta: la de un pueblo que sabe defender su dignidad, su independencia y su soberanía nacional”, finalizó.

