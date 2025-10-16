Qué fiestas regionales a menos de 200 kilómetros de Mar del Plata podés disfrutar este fin de semana

Aniversarios, repostería, shows actividades, patios cerveceros y gastronomía regional en cinco fiestas populares en la Provincia. Conocé los detalles.

La provincia de Buenos Aires se caracteriza por tener uno de los calendarios de fiestas populares más diversos del país. Se realizan alrededor de 1.000 eventos de tipo turístico al año de los cuales unos seiscientos corresponden a estas fiestas regionales.

Las celebraciones proponen recuperar costumbres y vivir una experiencia única en los destinos turísticos bonaerenses. Los festejos funcionan, en muchas ocasiones, como un primer acercamiento a la localidad anfitriona y permiten conocer los distintos atractivos que ofrece el lugar, además de dar trabajo a las economías regionales, emprendedores, artesanos y operadores turísticos.

El fin de semana del 17 al 19 de octubre ofrece un gran calendario de festejos: los cinco seleccionados por Mi8 para que disfrutes de aniversarios, música y patios gastronómicos a menos de 200 kilómetros de Mar del Plata.

116º aniversario de San Agustín (Balcarce)

El sábado 11 a las 18 y el domingo 12 desde las 10 en San Agustín habrá espectáculos musicales con Valeria López Vila, Kingto, Miguel Ángel Masolini, Julián Arilla, Los Carperos, Alma Errante, La Carpe Diem, agrupaciones folclóricas, y comunidad legüera.

Durante la segunda jornada habrá un desfile institucional y criollo y el tradicional almuerzo con vaquillona con cuero. A las 14 se realizará la apertura del escenario con la presentación de Matías Correa, Enzo Carmona, Kuyay, Sebastián Briz y su conjunto, Darío Maldonado, Anabela y Banda Libre, y Carlos Ramón Fernández. El cierre será a las 20.30 con Los del Fuego.



Además habrá artesanías, patio y juegos para las infancias, todo con entrada gratuita.

16° Fiesta Provincial de la Repostería Criolla en Ayacucho

El sábado 18 desde las 10 y el domingo 19 desde las 18, Ayacucho celebra en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra.

Se realizará el concurso a la mejor Pastafrola, cocina en vivo, artistas invitados, sorteos, puestos de artesanías. Entrada gratuita.

2º Oktubre Fest en La Lucila del Mar

Del viernes 17 al domingo 19 se realizará el Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa con la participación de productores locales, puestos gastronómicos, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico y ferias. La entrada será un alimento no perecedero.

117º Aniversario de Barker y Villa Cacique (Benito Juárez)

Se realizará el sábado 18 en la plaza Ramón Santamarina y otros espacios físicos. Desde las 14, acto protocolar, desfile cívico, escolar y tradicionalista frente a la Delegación Municipal y, desde las 18, espectáculos en vivo.

XXIII Edición de la Fiesta Provincial de Mar del Plata

A celebrarse el 17 y 18 de octubre de 2025 en la «Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio». Dicha celebración constituye un evento de significativa relevancia cultural, social y turística para el Partido de General Pueyrredon, promoviendo la identidad local y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

La Fiesta Provincial de Mar del Plata, en su edición número XXIII, marca el regreso de esta tradicional celebración luego de 13 años de ausencia, lo que representa un hecho de especial trascendencia para la comunidad.

Se prevé la participación de más de 50 representantes de fiestas populares de toda la provincia, quienes serán testigos de la elección de nuevos representantes de la Fiesta Provincial, en un marco de integración y reconocimiento de las expresiones culturales bonaerenses.

