QUE PAR DE PAJAROS LOS DOS DESPIDE EL AÑO CON UN SHOW AL SOBRE!!

El humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez se presentan el próximo miércoles 17 de diciembre a las 21,30 horas en Espacio Fortunato ( Córdoba 3061 ). El show recorre los grandes éxitos del cancionero popular argentino con temas de Cacho Castaña, el Paz Martínez, Carlos Rivera y Los Nocheros entre otros.

A esto se le suma la impronta de un humor apto para todo público con chistes y monólogos sobre nuestras costumbres, recuerdos de nuestra infancia, el matrimonio y las vivencias cotidianas. Una propuesta para reír y disfrutar con adelantos de su nuevo espectáculo de la próxima temporada, que incluyen un particular cuadro de malambo , un tanguero bilingüe y un homenaje a los grandes folkloristas argentinos. No se cobra derecho de espectáculo ( show al sobre ). Se puede reservar mesa al teléfono 2235640095

