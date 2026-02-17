QUE PAR DE PAJAROS LOS DOS EN ORION CONCERT

El humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez se presentan el próximo JUEVES 19 de Febrero a las 22 horas en Orion Concert ( Av. Luro y la costa ), continuando con su cuarta temporada.

El show recorre los grandes éxitos del cancionero popular argentino con temas de Cacho Castaña, el Paz Martínez, Carlos Rivera y Los Nocheros entre otros.

A la gran voz de Ariel Juarez se le suma la impronta de un humor apto para todo público con chistes y monólogos sobre nuestras costumbres, recuerdos de nuestra infancia, el matrimonio y las vivencias cotidianas.

Una propuesta para reír y disfrutar con nuevo repertorio de canciones, un particular cuadro de malambo , un tanguero bilingüe y un homenaje a los grandes folkloristas argentinos. Se puede reservar mesa al teléfono 2234564743.

Comentarios

comentarios