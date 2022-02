¿Qué prevenciones tener para no ser víctima de un ciberdelito?

A partir de marzo del 2020, debido al repentino encierro por la pandemia del coronavirus, las estafas digitales aumentaron rápidamente, elevándose un 800% más con respecto al 2019. El aislamiento logró que muchas personas fueran engañadas y despojadas de sus ahorros y sueldos.

Desde ese momento, cada vez más se habla de estafas digitales, ya sean mediante un correo electrónico, llamadas telefónicas o redes sociales. Portal Universidad dialogó con Santiago Trigo, Ingeniero en Informática, sobre los fraudes cibernéticos, cómo accionar ante ellos y si es seguro tener la información en el celular.

“Las estafas que están por medios informáticos, generalmente, arrancan con un ataque o técnica que se llama ingeniería social”, explicó Trigo. Esta técnica es una maniobra que se utiliza para la manipulación de los usuarios con el objetivo de sacarles información.

Hay diferentes formas, una de ellas puede ser a través “de una llamada telefónica, donde el delincuente se hace pasar por alguna organización y comienza a guiar a la persona que recibe la llamada para sacarle datos personales. También sucede por WhatsApp, donde el delincuente toma el control de la cuenta de la víctima y, a partir de ahí, intenta comunicarse con los contactos, solicitando algún préstamo o les dice que tiene dólares para vender y cuando el contacto confía le brinda ese dinero”, comentó el ingeniero. A lo que mencionó que también pueden hacer que la víctima vaya al cajero automático para tener control sobre su cuenta.

Generalmente, “todos los ataques comienzan con esta técnica de ingeniería social, que en muchos casos tiene que ver con la suplantación de la identidad”, planteó. Además de las maneras recién nombradas, también existe la creación de sitios falsos. “Piden datos de la tarjeta, de la cuenta bancaria o de las redes sociales y, una vez que los ingresamos, nos roban los datos”, comentó Trigo.

Actualmente no hay estadísticas oficiales sobre estos tipos de delitos ya que “es muy difícil obtenerlos, salvo algún control particular que haga una fiscalía. El delito informático tiene una particularidad, que es un elevado nivel de cifra negra, la cual no se denuncia pero es elevada”, afirmó.

Santiago formó parte de una investigación dónde realizaron encuestas de victimización en General Pueyrredon. Los resultados mostraron, a grandes rasgos, que “6 de cada 10 personas encuestadas sufrió un ciberdelito o conoce a alguien que lo haya sufrido, estamos hablando de un 60%”.

Trigo mencionó diferentes consejos para tener más seguridad en nuestro celular. “Si nos roban el equipo, para que la información que tenemos adentro no se vea afectada, siempre recomendamos poner un patrón de seguridad de desbloqueo para controlar que quien encuentre nuestro teléfono no tenga acceso a toda nuestra información”.

Además, “se recomienda tener un respaldo de información y guardarla con mecanismos de seguridad, una contraseña que no nos identifique”, dijo. A lo que agregó que “es importante tener la opción de doble factor de autenticación en todas nuestras cuentas, para que cuando nos pida un código de verificación solo lo tengamos nosotros”.

El ingeniero destacó que “cuando recibimos un código por mensaje no se lo brindemos a nadie porque, si lo hacemos, le damos la posibilidad a esa persona desconocida de acceder a todas nuestras cuentas”.

Otras de las recomendaciones para no ser víctima de algún tipo de acceso indebido a nuestras cuentas son: “tener contraseñas diferentes para todas las redes sociales, no brindar datos personales y siempre verificar el sitio web al que estamos ingresando, que sea efectivamente el que queremos o que no tenga una letra cambiada. También debemos verificar los remitentes de los correos que recibimos”.

En el caso de ser víctima de una estafa bancaria, primero se debe hacer la denuncia en el banco y luego en la comisaría o fiscalía general. Mediante el correo denunciasmardelplata@mpba.gov.ar se puede realizar la denuncia de cualquier delito, no solo informáticos.

