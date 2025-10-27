Qué se sabe de los dos detenidos por el robo del Louvre: tenían antecedentes y estaban a punto de huir de Francia

Las joyas sustraídas del museo continúan en paradero desconocido una semana después

Ha pasado una semana del robo más señalado del año: el pasado 18 de octubre, una banda de ladrones irrumpió en el Museo del Louvre y consiguió llevarse en tan solo siete minutos ocho de las joyas pertenecientes a Napoleón III y su esposa, la emperatriz Eugenia.

Aprovechando una zona de reformas en el exterior del museo, los ladrones utilizaron un camión con una escalera extensible para llegar a la primera planta del Louvre. Ataviados con máscaras y chalecos amarillos típicos de trabajadores de la obra, utilizaron una sierra de disco para acceder por una ventana a la Galería Apolo, en la que se almacenaban las joyas.

Los objetos, valorados en 88 millones de euros, aún están en paradero desconocido, pero la policía francesa ya ha logrado arrestar a dos sospechosos por su participación en el robo del Louvre.

De Seine-Saint-Denis y con antecedentes previos

Uno de los detenidos fue interceptado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, cuando intentaba huir a Argelia. (AP Foto/Thibault Camus)

Fue la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) la autora de las detenciones. Los agentes interceptaron a dos sospechosos el sábado, según adelantaron los diarios galos Le Parisien y Paris Match. La primera de ellas ocurrió en el mismo aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, alrededor de las 22:00 horas, cuando el sospechoso presuntamente intentaba huir a Argeliapara eludir la justicia francesa. Poco después, la BRB interceptaba a otro hombre en Seine-Saint Denis, departamento del norte de la región de París.

Según han difundido los medios franceses, ambos detenidos son hombres de unos 30 años y ya estaban en el radar de la policía, pues tenían antecedentes por robo. Los dos arrestados formarían parte, supuestamente, de un comando de cuatro personas, responsables de la sustracción de joyas en el Louvre.

Originarios ambos de Aubervilliers (Seine-Saint Denis), los dos sospechosos fueron puestos bajo custodia policial, que puede extenderse hasta las 96 horas. Según han difundido los medios, uno de ellos estaba a punto de huir a Argelia, mientras que el otro planeaba escaparse a Mali.

El ADN recopilado en la escena del crimen fue esencial para su identificación: los equipos forenses lograron extraer más de 150 muestras, que han permitido localizar por el momento a dos de los ladrones. De demostrarse su relación con el asalto al museo, los dos sospechosos serían acusados de los delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. Los cargos podrían aumentar en el caso de que hayan contribuido a la destrucción de las joyas.

Un robo de más de 88 millones en menos de siete minutos

Los cuatro implicados en el robo acudieron a primera hora de la mañana a las inmediaciones del museo. Provistos de un camión con escalera extensible, lograron subir hasta las ventanas del primer piso del Louvre, que abrieron con una sierra de disco.

Una vez dentro de la Galería Apolo, los asaltantes se dirigieron a dos vitrinas de la sala, que contenían lo que queda de las joyas de la corona francesa. Sin embargo, los ladrones sustrajeron piezas datadas del siglo XIX, pertenecientes a Napoleón III y su familia. En concreto, se llevaron ocho objetos: una diadema perteneciente a la reina Hortensia, un collar de esmeraldas de María Luisa, segunda esposa de Napoleón Bonaparte, y sus dos pendientes a juego; una tiara perteneciente a la emperatriz Eugenia, un collar con dos pendientes de zafiro y dos broches. Intentaron también llevarse una corona perteneciente a la emperatriz, que fue localizada por las autoridades en las inmediaciones del museo. La fiscalía francesa ha valorado estos objetos robados en 88 millones de euros, si bien desde el Gobierno francés consideran que la pérdida tiene un valor incalculable.

