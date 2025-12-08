Racing le ganó a Boca 1 a 0 y se clasificó a la final del Torneo Clausura

«Maravilla» Martínez convirtió de cabeza el gol para la La Academia a los 29 del segundo tiempo. Este lunes, desde las 17, la otra semifinal con el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes. River se quedó sin Libertadores

Racing volvió a sacar chapa de candidato y con su victoria 1-0 sobre Boca en La Bombonera logró clasificarse a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro lejos estuvo de las altas expectativas y Adrián «Maravilla» Martínez logró torcer la balanza en favor de la Academia, un sensacional cabezazo que le permitió romper su sequía de casi 10 partidos sin marcar y que permite al equipo de Gustavo Costas adueñarse del primer boleto en la final del certamen en Santiago del Estero. Definición donde enfrentará al vencedor en el clásico entre Gimnasia y Estudiantes, este próximo sábado 13 de diciembre.

🔵🎗️ DOLOR EN BOCA: PERDIÓ CON RACING 1-0 Y QUEDÓ AFUERA DE TODO❗️



⚽️ Gol de Maravilla Martínez después de ¡10 partidos! y OUT 🥺



❌ El Xeneize no hizo valer el ARBITRAJE a favor y se despidió del torneo.



🏟️ Bombonera piedra y silenciosa: ¿tuvo que ver?pic.twitter.com/MHno7bdcts — Fútbol Analítico (@futbolanal) December 8, 2025 Formaciones

Con estos nombres afrontaron Boca y Racing la semifinal:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Fuente: LU9

Comentarios

comentarios