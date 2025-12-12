Radio Zero desembarca en Pinamar con su programación de verano

La FM inicia la temporada de verano con una propuesta especial y cobertura exclusiva desde el Balneario El Atlántico, en Pinamar, uno de los espacios más destacados de la costa argentina. La programación especial arranca el 12 de enero hasta fin de mes.

Radio Zero inicia la temporada de verano con una propuesta especial y cobertura exclusiva desde el Balneario El Atlántico, en Pinamar, uno de los espacios más destacados de la costa argentina.

La radio transmitirá en vivo desde la playa, desde el 12 de enero y durante todo el mes. La conducción estará a cargo de Lorena Ale Lacunza, una de las figuras de la radio y además contaran con la participación de Federico Cyrulnik.

Móviles en Mar Del Plata y Mendoza, música, tendencias, actualidad, juegos, sorteos y todo el pulso de la temporada.

Con este nuevo ciclo, Radio Zero refuerza la presencia en sus tres plazas habituales en Mendoza (FM 91.1), Mar del Plata (FM 98.9) y Pinamar (FM 107.5) consolidándose, así como una radio de alcance federal con identidad local en cada punto del país. La programación de verano promete reflejar el espíritu de la temporada.

“Este verano queremos que nuestros oyentes sientan la energía de la costa, estén donde estén. Pinamar es el escenario ideal para compartir contenidos frescos, cercanos y el estilo que caracteriza a Radio Zero”, destacaron desde la dirección de la Radio.

La propuesta forma parte del plan de expansión de Radio Zero, que continúa apostando a la innovación tecnológica, la producción de contenidos multimediales y la conexión directa con su audiencia.

Radio Zero – Verano 2026

Balneario El Atlántico, Pinamar

Conducción: Lorena Ale Lacunza

Se puede escuchar radio Zero desde cualquier lugar del mundo a través www.radiozero.fm. También por la App Radio Zero (disponible en Play Store y App Store)

